2020-01-31T12:19:30+03:00
Общество

Что делать, если мусор вовремя не убирается, и разлетается при сильном ветре?

Директор управляющей компании отвечает на вопросы жителей
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Ирина СидороваИрина СидороваФото: Мария ЛЕНЦ
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Ирина Сидорова, генеральный директор УК «Холмсервис»

- Сейчас хотят отменить все комиссии за оплату ЖКХ. Как в вашей управляющей компании обстоят с этим дела?

- Жильцы наших домов одно время платили за услуги ЖКХ без комиссии, через Сбербанк. Эту комиссию оплачивали за людей мы. Это была наша инициатива, потому что большинство жителей платят через Сбербанк. Но нам запретили это делать, ссылаясь на то, что мы не должны лоббировать интересы одного банка и каждый житель должен сам выбирать, через какой именно банк он будет вносить плату по своей квитанции.

- Сейчас планируется внесение изменений в закон об ответственном отношении к домашним животным. Что вы ждете от этого?

- Я отношусь к этим нововведениям положительно. Это повышает ответственность людей за своих питомцев. Конечно, спорный вопрос: насколько целесообразно платить за своих питомцев? Но если поразмышлять, получается, что собаки крупных пород, например, действительно требуют дополнительных усилий, даже со стороны уборщиц подъездов. Но я считаю однозначно, если человек заводит животное, то он должен быть готов нести дополнительные расходы. И обязательно нужно создать такие условия, чтобы ваше животное не мешало соседям.

- Насколько температурные перепады доставляют неудобства коммунальщикам?

- Дворник каждый день, за исключением субботы и воскресенья, занимается уборкой территории, ликвидирует наледь, посыпает тротуары. Но в связи с этой безумной погодой, очень скользко, и дворники не всегда успевают подсыпать и убирать. Поэтому будьте очень осторожны!

- Что делать, если мусор вовремя не убирается, и разлетается при сильном ветре?

- В нашей УК уже отработан механизм вывоза мусора. Когда подъезжает машина регионального оператора, дворник помогает выгрузить баки, сотрудники компании подбирают все, что разлетелось или упало, и во дворах после вывоза мусора всегда чисто.

- Если в доме нет общедомовых счетчиков на воду. Кто должен их установить?

- Счетчики устанавливают по программе капитального ремонта. Если у вас запланирована замена инженерного оборудования, то вам их поставят. Также это может сделать ресурсоснабжающая организация. Но в любом случае собственники будут за них рассчитываться. Вам нужно подойти в управляющую компанию и этот вопрос обсудить.

- С 2020 года ответственные за поверку счетчиков смогут это делать самостоятельно. Как это будет работать?

- Вышел Федеральный закон, который обязал всех поверителей счетчиков вносить в течение суток данные о поверки счетчиков на сайт. Это нововведение нас ждет 24 сентября. Это сделано для того, чтобы избежать мошенничеств. Чтобы каждый заинтересованный человек, сможет зайти на сайт и узнать все данные. Пока механизм непонятен, но у нас до сентября есть время, и, когда алгоритм станет ясен, мы все разъясним своим жильцам.

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