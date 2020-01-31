Президент поддержал законопроект «Единой России» о «народном» бюджетировании

Чтобы жители всех регионов страны - от небольших поселков до столичных городов, могли активно участвовать в формировании и использовании «народного» бюджета, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

«Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области, успешная практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете», - сказал Турчак.

По его словам, чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа. «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала такой законопроект и готова его внести на рассмотрение парламента.

«Просили бы Вас этот законопроект поддержать», - резюмировал Андрей Турчак, обращаясь к Президенту.

«Согласен», - ответил Путин.

Напомним, что в Красноярске проект инициативного бюджетирования реализуется с 2018 года. По словам заместителя председателя Красноярского городского Совета депутатов, руководителя фракции «Единой России» Андрея Козикова, жители краевой столицы активно предлагают и реализуют свои идеи в сфере благоустройства. В основном, это локальные проекты стоимостью 200 – 600 тысяч рублей. Например, с помощью «народного бюджета» можно чем-то дополнить или украсить свой двор, обустроить детскую площадку или сквер. Важное условие - софинансировние со стороны инициаторов должно составлять не менее 3-х процентов от стоимости предложенного проекта, остальные средства выделяются из бюджета города Красноярска.

«На реализацию проекта инициативного бюджетирования в этом году заложено 20 миллионов рублей. Эти средства равномерно распределены между районами города. Участвовать в проекте могут не только жители, но и управляющие компании, ТСЖ, представители бизнеса. Так, в прошлом году инициативу жителей Свердловского района поддержали и в крупной энергетической компании, и в мэрии. Благодаря этому появился «Сквер тепла и света» на улице Семафорной», - говорит Козиков.

Депутат отмечает, что проект инициативного бюджетирования среди красноярцев пользуется большой популярностью.

«Денег действительно надо выделять больше, так как желающих поучаствовать в инициативном бюджетировании много во всех районах города. С уверенностью можно сказать, что этот проект в Красноярске реализуется успешно. Это позволяет горожанам самим создавать окружающее пространство: придумывать и воплощать в жизнь оригинальные идеи, украшать прилегающие территории», - резюмировал Андрей Козиков.