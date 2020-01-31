2020-01-31T11:44:44+03:00
Общество

Центральный парк ждет кардинальное преображение

Здесь полностью благоустроят территорию, поставят новые аттракционы и обновят детскую железную дорогу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯАся ЖУКОВА
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Центральный парк скоро изменитсяЦентральный парк скоро изменитсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Будущее Центрального парка обсудили на IX Архитектурно-строительном форуме Сибири. Реконструкцией территории займется компания «РУСАЛ» (соглашение было подписано в прошлом году). Она же проведет конкурс на лучшую концепцию развития парка.

Второй инвестор проекта - ОАО «Российские железные дороги» - обещает сделать горожанам настоящий подарок. Возьмет на себя модернизацию детской железной дороги.

Историческая территория

Нужно учесть окружение парка, - отметили участники обсуждений, это площадь Революции, «Исторический квартал», левобережная набережная. Поэтому его стоит рассматривать как историческую территорию городского сада.

- И, конечно, особое внимание надо уделить традициям, - подчеркнул Евгений Зыков, главный архитектор АО «Красноярскгражданпроект». – Это многолетняя история парка. Ведь многие не представляют его без таких элементов, как железная дорога, колесо обозрения, комната смеха, скульптуры. Это тоже следует принять во внимание. И еще один важный момент: парку необходим экологический аудит.

Колоннаду освободят от шашлычек

На Дубровинского завершается демонтаж незаконных сооружений. Работы осталось на несколько дней, в основном убрать доски и строительный мусор. Так закончилось противостояние администрации города и владельцев офисных зданий, расположенных на выходе из Центрального парка.

Напомним, компания «Кедр Трейд» раздала крыши двух зданий в аренду предпринимателям, чтобы поправить свое финансовое положение. Вскоре там появились двухэтажные кафетерии с танцевальными площадками. Однако разрешения на их строительство у владельцев не было. Кроме того, вся затея с постройками была опасна: крыши могли не выдержать и обрушиться.

Впервые мэрия подала в суд на «Кедр Трейд» в апреле 2018 года и спустя год выиграла дело. Проигравшая сторона пыталась оспорить решение, но безрезультатно. И даже третий, арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил незаконность построек.

Что будет на месте снесенных кафешек, в администрации Центрального района пояснили - ничего. Это будет открытое пространство, как и прежде, со свободным выходом из Центрального парка на набережную Енисея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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