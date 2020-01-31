В Красноярске 10-летние школьницы отправляли педофилу интимные фото за деньги

Эта история произошла в Красноярске в начале января. Сейчас в ней разбираются следователи, полиция разыскивает подозреваемых. И мы надеемся, что они будут найдены. Помните, буквально неделю назад СОБРовцы штурмом взяли квартиру, превращенную в порностудию. И вот – новая задача для правоохранителей: найти педофила, орудующего в социальных сетях.

«Хочешь заработать денег?» 10-летняя девочка увидела у себя в соцсети личное сообщение от неизвестного пользователя с женским именем. Любопытство взяло верх: как заработать? Кто-то там, по другую сторону, продолжал соблазнять: «Ничего особенного делать не нужно. Получишь 1 тысячу рублей». Что такое 1 тысяча рублей для девочки из обычной среднестатистической семьи? Это большая сумма. А собеседник, понимая, что наживка уже проглочена, предлагает: «Пришли мне свою фотографию. Разденься и сфотографируй себя. И я тебе пришлю деньги на телефон».

Это не дословная переписка, это предполагаемый диалог. Но смысл передает верный: неизвестный (пока неизвестный) педофил под фейковым именем вступил в переписку с ребенком и предложил ей деньги в обмен на фотографию, где она будет в обнаженном виде. Девочка сделала несколько снимков и отравила незнакомому человеку.

А потом не смогла удержаться, поделилась новостью со своей подружкой. И вот уже они сфотографировали друг друга и снова отправили снимки. Однако денег им никто не прислал. Девочки догадались, что их обманули, но решили все оставить втайне, боялись наказания от родных.

Мама одной из девочек время от времени проверяла содержимое телефона дочки, на всякий случай, для контроля. И когда нашла переписку с фотографиями, ужаснулась. Откровенно поговорила с девочкой. Та поначалу отпиралась. Но потом призналась во всем. Одна мама тут же позвонила другой, они приходятся друг к другу родственницами. Обе решили, что необходимо написать заявление в полицию. Как сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник, обе семьи положительные.

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