Красноярцев на выходных ждут, возможно, последние морозы этой зимой

Специалисты Гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет красноярцев на ближайшие выходные. Многие горожане заранее планируют, где и как они проведут субботу и воскресенье, поэтому часто ориентируются на прогнозы.

Предстоящая ночь с пятницы на субботу 1 февраля будет морозной, столбик термометра опустится до -27 градусов. Возможно, последняя ночь января станет и самой последней морозной ночью этой зимы. Потому что уже с 1 на 2 февраля будет только -22 градуса. А новая неделя и вовсе начнется с потепления.

Днем завтра, 1 февраля, будет -17, в воскресенье 2 февраля -14, в понедельник уже -7 градусов. Небольшой ветер, не более 2 метров в секунду. Облачность и несущественные осадки.

На юге края, в Минусинске, Шушенском, Ермаковском районах погода незначительно отличается красноярской, всего на пару-тройку градусов. А вот на севере края морозы жмут по полной. В районе реки Курейки днем -30, -34 градуса, ночью до -42. В Норильске днем до -34, ночью до -40. При этом синоптики предупреждают о сильных ветрах, с порывами до 10 метров в секунду, а местами и до 20.