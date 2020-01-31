2020-01-31T11:20:48+03:00
Общество

Красноярцев на выходных ждут, возможно, последние морозы этой зимой

А затем сразу идет потепление
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцев на выходные ждут возможно последние морозы этой зимойКрасноярцев на выходные ждут возможно последние морозы этой зимойФото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

Специалисты Гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет красноярцев на ближайшие выходные. Многие горожане заранее планируют, где и как они проведут субботу и воскресенье, поэтому часто ориентируются на прогнозы.

Предстоящая ночь с пятницы на субботу 1 февраля будет морозной, столбик термометра опустится до -27 градусов. Возможно, последняя ночь января станет и самой последней морозной ночью этой зимы. Потому что уже с 1 на 2 февраля будет только -22 градуса. А новая неделя и вовсе начнется с потепления.

Днем завтра, 1 февраля, будет -17, в воскресенье 2 февраля -14, в понедельник уже -7 градусов. Небольшой ветер, не более 2 метров в секунду. Облачность и несущественные осадки.

На юге края, в Минусинске, Шушенском, Ермаковском районах погода незначительно отличается красноярской, всего на пару-тройку градусов. А вот на севере края морозы жмут по полной. В районе реки Курейки днем -30, -34 градуса, ночью до -42. В Норильске днем до -34, ночью до -40. При этом синоптики предупреждают о сильных ветрах, с порывами до 10 метров в секунду, а местами и до 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я вам здесь больше гадить не дам»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб
Вы не поверите, но есть странные такие люди (бывший министр культуры Мединский назвал их «сумасшедшими романтиками»), которые выкупают заброшенные, загаженные и полуразрушенные хоромы
Геннадий Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Все дыхательные пути должны быть перекрыты. Тогда коронавирус не пройдет
Об этом и многом другом экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы рассказал нашим радиоведущим Надане Фридрихсон, Александру Гамову и Сергею Мардану
Новости 24
В один момент – 13 точек: в Красноярске силовики накрыли целую сеть подпольных игровых залов
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
В Туве на 19-летнюю маму напали с ножом прямо в коридоре Республиканской больницы
В Красноярском крае в аварии погибла молодая мать, пострадали два ее малыша
Новый торговый комплекс планируют построить на Взлетке в Красноярске
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
В Красноярске невероятно обаятельный кот удивляет всех своими модельными талантами
Число заключенных в колониях Красноярского края уменьшилось на 1,6 тысяч человек
В Туве устанавливают причины гибели новорожденного
В магазины Красноярска едва не попала большая партия просроченной мясной продукции
В Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей
Новый пешеходный мост в Красноярске достроят за 59,6 миллионов рублей
Два жителя Красноярска и два москвича ограбили банк на 2,5 миллиона рублей
Подсчитано, сколько денег на водку потратил каждый житель Красноярского края
В Туве мужчину убили вилкой
Житель Красноярского края на себе испытал, каково это вернуть испорченный телефон
В Канске грабитель-неудачник рассыпал содержимое кассового аппарата по пути бегства
В Красноярске ищут проектировщиков для 8 крупных скверов за 7,4 миллиона рублей
Аэровокзал в Красноярске признали выявленным памятником культурного наследия
В Красноярском крае появились судебные примирители
Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру
В Красноярске машины «скорой» пустят на выделенные полосы?
В Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука