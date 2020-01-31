«Я просто представил, как он расстроится»: в Туве второклассник нашел и вернул владельцу iPhone за 60 000

Как только выходит новая модель iPhone, в городах-миллионниках начинается настоящее «яблочное» безумие. Люди сутками стоят в очереди, продают в ней места за большие деньги – это не говоря о том, что за сам гаджет готовы выложить баснословные суммы. А в глубинке мальчик нашел валявшийся в сугробе iPhone 11 и просто отдал владельцу. Случилось все в небольшом городке Чадан, в Туве, еще в середине января.

- Я просто представил, как владелец расстроится, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск 8-летний Судлем Монгуш. – Сразу решил, что отдам, себе не оставлю.

В тот вечер Сулдема из школы забрала мама. Вместе с ней они отправились в садик, за младшей сестренкой Аделиной (ей всего 5 лет). Когда машина остановилась у детского сада, а мама Сулдема пошла за дочерью, мальчик увидел, что в сугробе на входе поблескивает в свете фар корпус телефона. Поднял. Оказалось, это iPhone 11 с небольшой трещинкой сзади на корпусе.

- А у тебя самого какой телефон?

- Обычный Honor, но я доволен, - признается паренек.

- Сулдем сразу сказал мне, что нашел дорогой телефон, - говорит Юлия Монгуш, мама мальчика, - и мы решили, что разместим объявление о находке в родительском чате, в мессенджере. Я рада, что сын честно поступил. Ну, ему есть в кого – папа у нас полицейский, работает в дежурной части.

В тот же вечер владелец нашелся. Опознал свой iPhone по той самой трещинке на корпусе, а потом и пароль подошел. Так совпало, что полиция в Туве в это время проводила акцию «Нашел телефон – верни!». И Сулдема решили наградить за честность – вручили благодарственное письмо и тортик.