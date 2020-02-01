2020-02-01T11:11:00+03:00
Происшествия

«Ремонт там шел»: в здании администрации Иланского района случился пожар

Жители городка не исключают поджог [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В администрации Иланского района случился пожар, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. Здание, которое находится в городке Иланский, на Ленина, 67, полыхнуло в 11.43 по местному времени. Очаг пламени находился на третьем этаже. Счастливая случайность, что произошло все в выходной день, когда в помещении никого не было. Ведь густой черный дым распространился в считанные минуты, затем из окон стали видны и языки пламени.

Пожар в администрации Иланского.Видео: соцсети

- Ликвидирован пожар в 12.32 по местному времени, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МЧС. – От МЧС привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

К счастью, никто из людей не пострадал. Спасатели назвали и предварительную причину пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Не исключено, что кто-то просто забыл выключить из сети обогреватель или чайник.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Тем временем жители Иланского обсуждают случившееся в соцсетях. Некоторые считают, что пожар мог быть неслучайным стечением обстоятельств.

- Ремонт в этом кабинете идет, - делятся в соцсетях иланцы. – Может, что-то ненужное решили сжечь. И день выбрали удобный – выходной.

Как бы то ни было, окончательную причину пожара установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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