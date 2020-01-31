К красноярским школам и детским садам, собирающим макулатуру с «Комсомолкой», присоединились сельские

Школы и детские сады сдают макулатуру и взамен получают отличные книги. Придумала эту акцию «Комсомольская правда» - Красноярск» четыре года назад. Сегодня мы подводим итоги 2019-го и объявляем старт акции «Сохрани лес. Прочти книгу» 2020 года.

Спасено 540 деревьев

Итак, аплодисменты всем участникам! Собрано 54742 кг макулатуры, спасено 540 деревьев!

В акции участвовали 34 школы Красноярска, 36 детских садов, библиотека им. Павла Бажова и впервые, ура, ура, к нам присоединилась сельская школа из Шуваева.

Знакомьтесь, Эльвира Кузьмина – инициатор акции, педагог-библиотекарь Шуваевской школы, а еще она преподает английский язык, руководит школьным краеведческим музеем, вместе с детьми изучает историю и культуру села, которому уже 237 лет.

- В нашей школе всего 250 учеников, и все вместе мы собрали 900 килограммов, - рассказывает Эльвира Валерьевна. – А узнали об акции из анонса в районном управлении образования. Конечно, живо откликнулись ученики начальной школы. У нас был специальный экран соревнований с результатами, и каждый класс стремился победить. Подключились родители, бабушки и дедушки. Принесли все, что годами пылилось на чердаках: старые книги, журналы, газеты. На линейке вручили лидерам дипломы, а я представила книги от «Комсомолки». Дети хором сказали, что будут собирать еще, так они понравились, особенно книги с героями популярных мультфильмов. Сейчас в библиотеке за ними очередь.

Может, именно этим объясняется еще одна тенденция акции – все больше детских садов присоединяются к нашей команде. В позапрошлом году – 23, а в 2019-м уже 36 детских садов собирают макулатуру с «Комсомолкой».

Это здорово, а причин две. Во-первых, сегодня красноярские детские сады используют интересные идеи экологического просвещения. Во-вторых, в коллекциях «КП» десятки красочных книг и журналов для дошкольного возраста. Кстати, многие сады, начав с десятка изданий, уже собрали полноценные библиотеки.

Что касается школ, для них это хорошая, а порой единственная возможность обновить фонды художественной литературы, на которую деньги выделяются по остаточному принципу.

В «Комсомолке» есть книги и по школьной программе, и истории России, популярные серии: «Великие умы» - об ученых, «Великие полководцы». Удивительно, но, как говорят библиотекари, школьникам, особенно мальчишкам, очень нравятся наши кулинарные коллекции. Есть в «КП» сейчас серьезные, «толстые» книги и альбомы, посвященные Крыму, Чернобылю, загадкам ХХ века, Великой Отечественной Войне.

Ждем участников

Акция «Сохрани лес. Прочти книгу - 2020» стартовала! Мы будем рады и постоянным, и новым участникам. Обратите внимание, что сдавать макулатуру с «Комсомолкой» может любое предприятие, а отличные книги пополнят офисные или семейные библиотеки сотрудников, станут подарками отличившимся или ветеранам предприятия. А может, ваш коллектив соберет макулатуру и на вырученные деньги подарит книжные коллекции пансионатам для пожилых людей или детским приютам. Тем более что 14 февраля – это не только День влюбленных… С 2012 года в России празднуется международный День дарения книг – отличный повод сделать доброе дело. Звоните, пишите!

Церемония награждения в GEOS

«Комсомолка» любит радовать педагогов и старается выбирать интересные места для каждой новой встречи. На этот раз торжественная церемония награждения лидеров акции состоялась в музее геологии Центральной Сибири – GEOS. Несмотря на то, что официально музей откроется после переезда в свой новый дом на проспекте Мира, 55 только 21 февраля, GEOS встретил нашу экологическую команду с радостью, а и.о. директора Юлия Мансурова приняла участие в церемонии и вручила всем участникам фирменные подарки. GEOS – музей очень интересный, открытый всему новому, с уникальным коллекционным фондом – около 13 000 экспонатов. У него 34 (!) образовательных проекта, в том числе и краевые экологические олимпиады, а в залах музея всегда ждут красноярских детей и подростков: есть экскурсии для любого возраста.

Поздравляем победителей!

Впервые в этом году мы решили применить специальный коэффициент. Итак, сколько сдала школа килограммов макулатуры в расчете на одного ученика. Представляем тройки лидеров.

Детские сады

- Детский сад №22 – 7,05 кг на 1 воспитанника

- Детский сад №326 – 5,5 кг на 1 воспитанника

- Детский сад №321 - 4,5 кг на 1 воспитанника

! «Рекордсмен» по весу – детский сад №96 с результатом 1366 кг.

Школы

- Гимназия № 11 – 900 кг – личный рекорд библиотекаря Людмилы Рудневой!

- Шуваевская средняя школа - 3,9 кг на 1 ученика

- Школа №86 – 2,2 кг на 1 ученика

! «Рекордсмен» по весу – лицей №28 с результатом более 8000 кг – огромная благодарность родительскому сообществу!

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