2020-01-31T11:41:26+03:00
Общество

В Красноярске предлагают отдать выделенные полосы под автомобили скорой помощи, полиции и МЧС

Сейчас по ним могут двигаться только автобусы и машины такси
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сейчас по ним могут двигаться только автобусы и машины такси.Сейчас по ним могут двигаться только автобусы и машины такси.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты Красноярского городского Совета готовят обращение к Правительству РФ с предложением внести поправки в Правила дорожного движения. Конкретно, в раздел 18.2, где говорится о выделенных полосах. Чтобы добавить в список тех, кто может беспрепятственно передвигаться по ним (автобусы, такси), автомобили скорой помощи, полиции и МЧС, а также социальных такси для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Действительно, почему автобусам и такси можно двигаться по выделенным полосам, а «скорым», машинам силовых служб - нет? Тем более что для Красноярка вопрос выделенных полос стоит особенно остро. Массово их стали вводить в прошлом году и возникли вопросы: нужны ли они там, где ходят один-два маршрута? Действительно, если отдать их еще и под спецтрансопрт, это было бы справедливо и разгрузило бы оставшийся поток. Разбираемся со специалистами.

Для кого выделили полосу

В «час пик» нередко можно видеть такую ситуацию: улица забита транспортом. «Скорая» сигналит, пытаясь пробиться в самом крайнем левом ряду. Водители уступают, но за две секунды это сделать невозможно. В «скорой» может быть экстренный пациент... А в это время крайняя правая полоса свободна, по ней едут только автобусы и таксисты с «шашечками».

По Правилам дорожного движения (глава 18.2)автомобили экстренных служб не входят в список тех, кому разрешено ездить по «выделенке» по умолчанию. Исключение - экстренный вызов (глава 3 ПДД).

- Автомобиль может двигаться в любом направлении, если при этом он едет на неотложный вызов и применяет спецсигналы, при этом вызов подтверждается документально, - рассказывает Александр КОЗЛОВ, старший инспектор УГИБДД по Красноярскому краю. - Таким образом, автомобиль «скорой помощи» может отступить от Правил дорожного движения. Может двигаться по выделенной или встречной полосе, развернуться там, где ему необходимо, даже если это запрещено для остальных автомобилей.

Госавтоинспектор настаивает: просто включить сирену будет недостаточно. Водитель должен подтвердить, что мчался именно на неотложный вызов. Все вызовы фиксируются диспетчерами на станции скорой помощи, системой ГЛОНАСС. Нужно только предоставить это в ГИБДД.

А то бывают такие факты, что мчится спецмашина по улице с сиреной, ей все дорогу уступают, а на самом - на заправку или на базу после вызова. А это нарушение ПДД (за которое предусмотрен штраф).

Не все так просто

По словам Егора ФРОЛОВА, общественника и председателя краевой федерации автомобилистов, с самого начала, как только заговорили о выделенных линиях в Красноярске, предлагали разрешить «скорым» ездить по ним беспрепятственно. Не получилось: либо на вызов, либо никак. Однако водители «скорой» не торопятся воспользоваться своим экстренном правом. И вот почему.

- Когда автомобиль попадает под камеру видеофиксации, проблесковый маячок иногда фиксируется в потушенном режиме (чисто технически секунду он горит, секунду тухнет - от этого и эффект проблеска), - говорит Егор Фролов. Как пример приведу, «скорая» везла пациента из Солнечного в БСМП с включенным спецсигналом, но на камеру она попала в тот момент, когда маячок был потушен. В результате водителю пришел штраф, и ему пришлось потом писать объяснительную, прикладывать как доказательства выписки из журналов.

Водителей «скорых» можно понять: они отработают смену, зачастую очень напряженную, а потом нужно еще идти разбираться с выписанными штрафами, чтобы их отменили. Лучше уж по старому способу: с сиреной по крайней левой - пусть машины расступаются. Тем более что автомобилисты у нас отзывчивые, дорогу дают.

Тема, так или иначе, и важная, и дискуссионная. Как она будет развиваться, станет известно в ближайшее время. А что вы по этому поводу думаете? Обсудим на сайте kp.ru и на страницах «КП» в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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