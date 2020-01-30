В Норильске ищут тех, кому не все равно

У «Норникеля» множество корпоративных программа, направленных на развитие инициатив: производственных, творческих, благотворительных, спортивных. Однако у новой программы под названием «Кому не все равно» есть свои особенности, которые позволят объединить усилия и идеи людей разных профессий и осуществлять их не по привычной административной схеме, а, наоборот, снизу вверх.

Суть нового проекта поясняет старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова:

- Если вкратце, то идея программы «Кому не все равно» звучит так: предоставить всем, кто занят важным для компании делом, возможность рассказать о себе и своих идеях и привлечь таким образом единомышленников, способных помочь этим идеям воплотиться в жизнь. Сотрудники, которые занимаются важными проектами изменений внутри компании, работают над повышением эффективности своих подразделений, ищут новые идеи и решения – золотой кадровый ресурс компании, и в его развитии заинтересован каждый руководитель.

Такая практика объединения усилий разных людей давно и успешно применяется в научной среде. Речь идет о междисциплинарных командах, в которые интегрируются разные научные направления, базы данных, инструментарий, приемы, - это позволяет решать нестандартные задачи, выходящие за рамки одной науки.

В управлении тоже используются объединенные усилия специалистов разных сфер. В частности, такая практика используется и в других крупных российских компаниях и наиболее успешной признана программа компании «Росатом», которая реализуется около десяти лет.

Причем, команды поддержки изменений (КПИ) решают реальные задачи, в том числе и по заказу бизнес-партнеров.

- Лично для меня КПИ – еще один канал коммуникации сотрудников с руководством отрасли и возможность воплотить в жизнь проекты вне привычных административных процедур «сверху вниз», что открывает новые карьерные возможности для сотрудников и становится эффективным инструментом внедрения изменений и развития будущих лидеров, - приводит цитату генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева корпоративная газета «Вестник Атомэнергомаша» (апрель 2019 года).

«Норникель», используя опыт других компаний, создает свою «начинку». Естественно, участие в программе «Кому не все равно» только добровольное!

- Инициатива, безусловно, важная. Для очень многих людей траектория дом - работа - дом один из доминирующих факторов выгорания и, как следствие, снижение общей личной производительности и недовольства качеством жизни. Многие и хотели бы включить в свою жизнь какую-то иную активность, развивать что-то параллельно, но не всегда для этого есть необходимые ресурсы и возможности. А здесь компания как раз и предлагает эти ресурсы: бери и делай! Такие практики для глобального корпоративного мира уже стали общим признаком хорошего тона при выстраивании философии компании. И хорошо, что «Норникель» не отстаёт, - говорит Роман Казаков, председатель координационного совета межрегионального общественного движения «Народный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства», член Общественной палаты Красноярска.

Участие в таких программах дает большой психологический эффект, о котором «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала врач-психотерапевт, профессор психологии, трансформационный тренер Наталья Ясная:

- Для каждого человека важно быть признанным и значимым. Такие программы дают сотрудникам возможность реализовать потребности в самореализации и уважении. И когда потребности человека удовлетворяются, он хорошо себя чувствует и может быть счастливым. Японские компании давно используют подобные технологии, и как это сказывается на экономике, мы все видим.

Возможность развития и профессионального роста оказалось востребованным и среди тех, кто уже работает, и среди тех, кто ищет работы – об этом говорят данные исследований, проведенных компанией HeadHunter в Красноярском крае.

- Возможность профессионального и карьерного роста – один из ключевых факторов при выборе места работы, важнее только уровень заработной платы. По данным одного из наших опросов, именно возможностей для карьерного роста на текущей работе не хватает каждому второму жителю Красноярского края. Это второе место после более высокой заработной платы. Поэтому программа для сотрудников, позволяющая им развиваться и заниматься самореализацией – реальный работающий инструмент, помогающий компании в борьбе за кадры и в удержании лучших специалистов, комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. - Для работодателя преимущество заключается не только в росте привлекательности и укреплении внутреннего HR-бренда, повышении лояльности сотрудников, но и в возможности заметить наиболее талантливых, способных и заинтересованных людей внутри компании. Зачастую работодатели (особенно, если это крупная компания с широкой сетью филиалов) ищут каких-то суперспециалистов «на стороне», не подозревая о том, что нужный человек уже у них работает, просто не в той должности. Различные внутренние программы развития позволяют решить этот вопрос. Еще один плюс – обычно подобные инициативы позволяют повысить вовлеченность сотрудников в производственный процесс, что сразу сказывается на бизнес-результатах компании.

Распределение ответов на вопрос «Выберите, чего вам больше всего не хватает на текущем месте работы (не более 5 вариантов)?», Красноярский край

Более высокая заработная плата 74%

Возможности для карьерного роста 50%

Возможность получать удовлетворение от ежедневной работы и ее результатов 41%

Обучение / повышение квалификации 32%

Интересные и разнообразные задачи и проекты 27%

Динамичная работа, которая не становится рутиной 26%

Возможность соблюдать баланс «работа / личная жизнь» 26%

Опытные руководители, которые всегда поддержат и помогут 25%

Достаточные полномочия для хорошего выполнения своей работы 21%

Дружелюбная атмосфера в коллективе 20%

Отсутствие бюрократии 20%

Возможность попробовать себя в новой сфере / функционале 18%

Современный комфортный офис 15%

Гибкий график, возможность удаленной работы 15%

Социальная значимость продукта / услуги, производимой компанией 9%.

Данные компании HeadHunter.

Наша справка

В компании «Норникель» уже есть программа производственных инициатив, в которой участвует уже более 4,5 тысячи человек. На предприятиях создаются группы, где совместно работают инженерный состав и рабочие. Разработано и подано более девяти тысяч инициатив. Лидер вовлеченности – Медный завод: 75% работников вовлечены в работу по повышению эффективности производства.