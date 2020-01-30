2020-01-30T09:54:50+03:00
Общество

Красноярцы поборются за «Серебряного Лучника»

Финал престижной пиар-премии пройдет в Новосибирске
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Первого февраля специалисты по коммуникациям сибирского региона по традиции соберутся на открытый финал профессионального конкурса «Серебряный Лучник – Сибирь». Им предстоит увидеть публичные защиты 19 лучших проектов по продвижению благотворительных и социальных программ, повышению привлекательности территорий, маркетинговым и корпоративным коммуникациям.

Красноярские пиарщики чувствуют себя на «Лучнике» уверенно: сибирский финал национальной премии проводится с 2010-го года, и представители нашего края всегда оказывались в числе победителей. Например, обладателями премии становились авторы норильского гастрофестиваля «Север», создатели арт-проекта «Галерея живописи», благотворительного спектакля для фонда Добро24.ру «Если небо взять рукою», Международного Канского видеофестиваля, организаторы Всероссийской переписи населения в Красноярском крае… Два пиар-специалиста из Красноярска становились обладателями премии «Мастер» - это известный журналист и специалист по коммуникациям Владимир Перекотий и заведующий кафедрой общественных связей СибГАУ Алексей Михайлов.

В прошлом году гран-при регионального «Лучника» завоевала команда Красноярского музыкального театра, представившая проект продвижения мюзикла «Винил». Перед пиарщиками стояла сложная задача – завлечь зрителей на пьесу современного композитора, которую еще ни разу нигде не ставили. Специалистам театра удалось сделать премьеру мюзикла мировой во всех смыслах: постановка не только собрала полные залы, но и стала заметным элементом многих городских событий.

«Участие в «Серебряном Лучнике» – возможность посмотреть на свою деятельность со стороны, сравнить себя с коллегами, - говорит Ирина Нагибина, начальник пресс-службы Музыкального театра. - Смотришь другие проекты, анализируешь, затем что-то применяешь у себя. Участие в конкурсе, безусловно, повлияло на нас. Это ведь оценка работы не только PR, а всего коллектива. К этой защите мы шли все вместе, когда готовили акции, прыгали с трубы, катались на кадиллаке, и таким образом создали информационный шум вокруг нашего проекта. Поэтому надо пробовать. Всегда важно вылезти из своей раковины, посмотреть на мир и себя показать ».

Главная особенность «Серебряного Лучника» в том, что представить свой проект может не только пиарщик «по диплому» или «по трудовой книжке», но и человек, который не имеет профессионального статуса, но придумал и провел заметную промо-кампанию. Например, одним из авторов проекта «Год живописи», который рассказывал о творчестве современных красноярских художников, стала художница Елена Лукиянчук, а ее соавторами – журналисты ИД «Коммерсант» и искусствоведы.

В этом году до финала дошли пять красноярских проектов, о которых точно слышали или в даже участвовали многие жители города. Это видеоблог «Блондинка на ТЭЦ» от СГК, «25 главных» - народная премия телеканала «Прима», трудовые отряды СУЭК, благотворительная акция «Ешь. Делись. Люби!», и «Роялю здесь не место» - идея красноярского аэропорта установить в зоне прилета рояль, сыграть на котором может любой пассажир.

В жюри конкурса – специалисты по коммуникациям из разных регионов Сибири, каждый год состав меняется, чтобы у тех, кто оценивает работы, не «замыливался» взгляд. Ну и, надо отметить, многие члены жюри сами с удовольствием становятся участниками.

Генеральным партнером региональной премии уже в шестой раз стала компания «Норникель».

Справка КП

«Серебряный Лучник» - национальная премия в области развития общественных связей, учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ. С 2010 года проводится региональный этап премии «Серебряный Лучник – Сибирь». За это время сибирские пиарщики подали более 700 заявок, девять проектов стали победителями национального финала премии.

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