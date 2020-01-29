В Красноярске мужчина обнаружил в квартире убитого 3-летнего сына и тело бывшей жены

Шокирующее убийство произошло в Кировском районе Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В обычной квартире в одной из многоэтажек обнаружено тело 32-летней женщины и ее 3-летнего сына. Нашел их отец мальчика, который вместе с ними не жил, но временами навещал.

И вот – пришел в очередной раз, но на звонки и стук никто ему не отвечал. Тогда мужчина взобрался на балкон и там уже увидел…

3-летний сынишка был повешен, его мать также умерла от асфиксии. О паре известно, что женаты они не были - просто жили некоторое время вместе и мели общего малыша.

- Мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама, - сообщает СК. - В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов опеки и попечительства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК России (убийство).

Стали известны подробности жизни семьи, где мать убила своего ребенка

Ее зовут Ирина, 32 года. Маленькому ребенку было три года. Отец жил отдельно, но расстались они, по словам соседей, не очень давно, - на странице в социальной сети Ирины – десятки общих фотографий с гражданским мужем и сыном. Внешне – совершенно счастливые. Но потом что-то случилось, Виктор ушел от гражданской жены, и, хотя постоянно приезжал к мальчику, забирал его, с Ириной почти перестал общаться. (Подробности)