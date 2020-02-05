2020-02-05T17:18:51+03:00
Общество

«Думал, все»: красноярцу удалили гигантский жировик весом в 6 кг!

С таким врачи столкнулись впервые [фото]
Ася ЖУКОВА
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Красноярцу удалили гигантский жировик весом в 6 кг! Фото: пресс-служба краевой больницы.Красноярцу удалили гигантский жировик весом в 6 кг! Фото: пресс-служба краевой больницы.
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Этот случай поразил даже самих хирургов, которые, кажется, видели все. В краевой больнице Красноярска пациенту удалили гигантский жировик весом в 6 килограммов. Бывает же такое!

Года 3-4 назад красноярец Тельман Мамедович заметил: у него стал расти живот. Предположил, возрастное, как-никак ему за 40.

- Регулярно показывался гастроэнтерологу, проходил УЗИ, ничего странного обследования не показали, - вспоминает мужчина. – Но несколько лет назад все изменилось: поем – и живот сильно раздувался. Не мог кушать больше двух раз в день. Появились резкие боли в животе, бессонница, часто бывала слабость, раздражение.

Операция прошла успешно. Фото: пресс-служба краевой больницы.

Операция прошла успешно. Фото: пресс-служба краевой больницы.

В декабре пошел на компьютерную томографию, и тут шок. «Большая опухоль», - сообщили врачи. Мужчина был в ужасе: опухоль, то есть рак. Больше на ум ничего не приходило. Думал, все, это конец.

Однако обошлось. Первая биопсия – через кожу – дала отрицательный результат. Вторая, когда взяли фрагменты ткани, тоже. Это была не онкология, а липома, доброкачественное образование. Ее еще часто называют жировиком. Обычно она человека не беспокоит, но здесь другое дело. Когда ее извлекли, ахнули - 6 килограммов!

- Почему УЗИ не показало такое большое образование? – говорит Станислав Слабнин, опытный хирург, который провел операцию. – Потому что оно располагалось в составе передней брюшной стенки и было невидимо для аппарата. Сам я такую липому видел впервые!

Станислав Слабнин, хирург, который провел операцию. Фото: пресс-служба краевой больницы.

Станислав Слабнин, хирург, который провел операцию. Фото: пресс-служба краевой больницы.

К счастью, операция прошла удачно. Правда, после нее у мужчины начались боли. Внутренние органы, кишечник долго были в сдавленном состоянии. А после того, как липому убрали, возвращались на место. Этим и объясняется дискомфорт, который испытывал пациент. Но потом все прошло.

На днях Тельмана Мамедовича выписали, он едет домой. Теперь переживания позади. Конечно, пару месяцев придется носить бандаж, сидеть на диете, не поднимать тяжелое. Но это мелочи. Главное, живой, здоровый! – улыбается мужчина. Спасибо врачам краевой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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