2020-02-05T07:37:13+03:00
Общество

«Руки-ноги задрожали»: на фейковом видео метеорит протаранил жилой дом в центре Красноярска

Жуткий ролик раскритиковали в соцсетях [видео]
Ася ЖУКОВА
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«Руки-ноги задрожали»: на видео метеорит протаранил жилой дом в центре Красноярска. Фото: Регион 24.«Руки-ноги задрожали»: на видео метеорит протаранил жилой дом в центре Красноярска. Фото: Регион 24.
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Короткая вспышка, а после целый подъезд на улице Маркса,47 превратился в руины… Страшное видео с метеоритом, якобы разрушившим девятиэтажку в центре Красноярска, появилось в соцсетях. Его опубликовали сразу в нескольких пабликах – «Регион24», «Жесть Красноярска».

И это действительно жесть. Наводящий ужас ролик прислал один из подписчиков, рассказывают администраторы групп. В одной даже организовали опрос: верите или не верите. Понятно, большинство пользователей сразу распознало фейк. Но были и те, кто нажал кнопку «Я и сам все это видел». Понятно, в шутку, но осадочек остался. Кстати, в основном, горожане видео не оценили. Вот, что они пишут:

Метеорит разрушает здание в центре Красноярска. .Видео: паблик Регион 24.

- Вы свой дом в шутку взрывайте!

- Хочешь показать, какой ты гений компьютерной графики и разрушаешь дом. Не дай Бог, кто-то узнал этот дом и у него там родные живут. Да, глупость человеческая не знает пределов.

- Фотошоп настолько дешевый, что даже маленькие дети ржали.

- Сделано коряво. Вспышка слева здания. Потом метеорит залетает справа налево.

Нашлись и те, кого ролик потряс, даже ипугал:

- Руки-ноги задрожали. Совсем не смешно.

-Только посмотрел видео про взрыв газа в Магнитогорске - спустя год после трагедии. Конечно, очень страшно...

А вы что думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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