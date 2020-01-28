Более 60 учебных заведений России и тест-драйвы будущих профессий ждут гостей выставки «Образование. Профессия и карьера»

30 января – 1 февраля 2020 г. в МВДЦ «Сибирь» пройдет VI выставка-форум «Образование. Профессия и карьера». Более 60 вузов и колледжей со всей России и зарубежья на одной площадке, возможность протестировать будущую профессию, тренинги от SuperJob – всё это ждет красноярских старшеклассников и их родителей.

На выставку приглашают учеников 8-11 классов, а также всех, кто хочет получить дополнительное образование, мечтает уехать учиться за границу или желает найти работу своей мечты. На выставке можно лично пообщаться с представителями институтов, университетов и колледжей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Красноярского края. Также будет представлен впечатляющий выбор зарубежных направлений для поступления: США, Канада, Германия, Великобритания, Чехия, Мальта, Корея и др. (всего более 20 стран).

Стоит отметить, что в этом году значительно расширилась география участников, и теперь красноярские школьники смогут рассмотреть еще больше вариантов и городов для поступления. Так, например, впервые участие в выставке примут:

- Saint Michael’s College – частный гуманитарный колледж, расположенный в штате Вермонт, США,

- Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева – КАИ,

- Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар),

- Байкальский государственный университет (Иркутск),

- Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет,

- Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург).

Выставка будет не только информативной, но и очень увлекательной и интерактивной. Практически на каждом стенде можно примерить на себя будущую профессию, например:

- сесть за руль настоящей пожарной машины и оценить всю ее «начинку»,

- оказать первую помощь и поставить укол манекену,

- «полечить» настоящую собаку и понять, подходит ли тебе профессия ветеринара,

- попробовать себя в роли оператора лесной техники на специальном симуляторе,

- научиться плести косы,

- стать блогером, режиссером или принять участие в создании мультфильма.

Также на выставке будут представлены интересные направления, которые заинтересуют не только абитуриентов, но и широкий круг людей. Например, во второй раз участие примет Школа бортпроводников, где обучают будущих стюардесс и стюардов. Также посетителей на выставке ждут: автошкола, гончарная и кузнечная мастерская, языковые курсы, школы скорочтения и ментальной арифметики и многое другое.

В программе – полезные мастер-классы и семинары. Посетители узнают секреты и «фишки при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, получат самую актуальную информацию по обучению за рубежом от столичных экспертов. Также на выставку приедут представители сервиса SuperJob: они поделятся ценными советами по составлению резюме, расскажут, как успешно пройти собеседование и т.д.

Выставка «Образование. Профессия и карьера» пройдет в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

Время работы:

30 – 31 января 10:00-17:00, 1 февраля 10:00-15:00

Стоимость билета — вход свободный