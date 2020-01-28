2020-01-28T11:54:12+03:00
Общество

Красноярские ученые доказали: в одном пакетике снюса 14 сигарет, свинец, кадмий и хром

А еще мышьяк, которым Агата Кристи часто травила персонажей своих книг
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В одном пакетике снюса 14 сигарет, свинец и хромВ одном пакетике снюса 14 сигарет, свинец и хромФото: Мария ЛЕНЦ
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В последние месяцы слово «снюс» прочно вошло в обиход, а красноярцы воспринимают его, как некую страшилку. Многие сравнивают снюс даже с наркотиками. Родители паникуют и делятся друг с другом практическими советами, как обезопасить своих школьников от вредной привычки.

Между прочим, не зря паникуют и совершенно справедливо бьют тревогу. Потому что так называемая бестабачная смесь на самом деле куда опаснее обычной сигареты. И ученые Сибирского федерального университета это доказали, подробно изучив состав снюса. На это понадобился месяц. Результат: то, что находится внутри пакетиков, нужно запрещать на уровне федерального законодательства, чтобы в нашей стране его и близко не было. А распространителей – наказывать (Госдума как раз прорабатывает эти вопросы).

Инициатором проверки стал депутат Заксобрания края Илья Зайцев. Он передал в лабораторию спектроскопических методов анализа Центра коллективного пользования Института нефти и газа СФУ три упаковки пэков торговой марки Lyft. Приобрел их в свободной продаже, не скрываясь.

- Пэк представляет собой фактически аналог сосательного табака, кладется под верхнюю губу и через слизистую оболочку никотин попадает в организм. Как утверждает производитель, в них используется никотин фармацевтической чистоты, - рассказывает Илья Зайцев.

Упаковка каждой дозы сделана из монокристаллической целлюлозы. А внутри нее – свинец, хром, кадмий и мышьяк. В обычной сигарете никотина по норме 1,2 мг. А что в образцах снюса? В одном – в 3,7 раз больше, во втором 5,2 раза, а в третьей – в 13,7 раз. То есть пососал один пэк равно выкурил 14 сигарет зараз. Если кто не читал детективов Агаты Кристы, добавим, что мышьяк – одно из самых популярных средств, которым травили персонажей ее книг. После таких выводов кому-то еще захочется принять снюс? Родителям сейчас важно донести эту информацию до детей, ведь именно они чаще всего в последнее время попадают в больницу, приняв снюс.

По словам депутата, сейчас в краевом парламенте готовят проект закона об ограничении на продажу любой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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