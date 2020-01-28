На шее рана и нет хвоста: покалеченный живодерами пес не потерял веру в людей и выполз за помощью

От фотографий, которые опубликовала на своей странице в социальной сети зоозащитница Елена Аркашина, кровь стынет. Черно-белый пес, Бимка, смотрит пронзительно, а в глазах немой вопрос: «за что?»

- Над собакой издевались, - рассказывает Елена. – С живого сняли хвост и бросили. Мы потом хвост по кровавым следам нашли. Этого живодерам показалось недостаточным, они душили собаку, перебили лапы. На шее – открытая рана, следы веревки или проволоки. На перебитых лапах песик выполз за помощью к людям.

Случилось это в Дивногорске в воскресенье, в районе Мясокомбината. Собаку подобрали и привезли в Красноярск, в приют «Бездомный пес». Здесь тепло, Бимку окружили заботой, накормили. Но этого недостаточно – собаке нужна операция, скорее всего не одна.

Хвост нашли по кровавым следам. Фото: Елена Аркашина

Операция на лапки уже назначена. Заодно удалят остатки хвоста – спасти его нет возможности. За рентген и операцию уже заплатили, медикаменты купили. Но на реабилитацию после операции тоже деньги нужны, нужны 9 тысяч рублей – чтобы Бимка встал на ноги. Потом, конечно, ему будут искать хозяев. Возможно, новых. Или же старых – ведь пес где-то с кем-то жил до того, как с ним случилась эта беда.

- Помочь Биме можно по номеру телефона: 8-983-055-44-25, он привязан к Сбербанку. А карта Сбербанка 2202201756403354, - пишет Елена.

Рану на шее нужно оперировать. Фото: Елена Аркашина

Между тем, пост в паблике «Хатико» - скорая помощь животным» набирает гневные комментарии от подписчиков:

- У меня шок! Заявление в полицию? Или может выписку какую-то дадут в ветклинике. Что это дело рук человека...

- Я хочу понять, когда живодёры будут наказаны, что с ними церемониться, если их не остановить, это никогда не закончится.

- Люди. Пишите сообщения в новостные страницы. Нужно придать этому максимальную огласку. Чем больше сообщений, тем больше шансов что опубликуют.

- Господи, что за твари...такое делают те, кто сам слаб перед людьми, а над животными, они показывают свое превосходство...