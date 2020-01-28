В Красноярске решается судьба Центрального парка: там оставят железную дорогу, колесо обозрения и уличных художников

В Красноярске решается судьба Центрального парка. Его будущее обсуждали накануне, 27 января, на IX Архитектурно-строительном форуме Сибири. В последние годы состояние и содержание зеленого островка в историческом центре города вызывает массу вопросов и у мэрии, и у самих красноярцев. Основные претензии: парк перестал развиваться. Все, что там есть сейчас, осталось из прошлого века, считают горожане.

Компания «РУСАЛ» берет Центральный парк под свое крыло и проведет конкурс на лучшую концепцию его развития. К слову, соглашение о реконструкции территории между мэрией и компанией было подписано на XV Красноярском городском форуме в 2019 году.

- Сегодня вопрос о концепции парка и его дальнейшем функционировании остается открытым. Международный конкурс на лучшую концепцию развития парка готовится к запуску в феврале этого года. Работы планируется завершить до конца 2021 года. Еще один инвестор проекта – ОАО «Российские железные дороги» - к этому времени проведёт модернизацию детской железной дороги», - рассказывает о планах Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона по спецпроектам компании «РУСАЛ».

По мнению главного архитектора «Красноярскгражданпроекта» Евгения Зыкова, особое внимание нужно уделить традициям, многолетней истории парка и его экологическому каркасу. Например, детская железная дорога, колесо обозрения, комната смеха, уличные художники, скульптуры – это элементы, без которых сложно представить парк. Они вызывают у многих теплые воспоминания.

Также необходим экологический аудит. Нужно сделать парк привлекательным и доступным для людей разных возрастов, а прилегающие территории связать между собой одной идеей и стилем. Плюс нужно создать условия для привлечения малого бизнеса. Парк должен привлекать горожан не только летом, но и зимой.