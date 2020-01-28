2020-01-28T06:40:55+03:00
Общество

В Красноярске решается судьба Центрального парка: там оставят железную дорогу, колесо обозрения и уличных художников

Какой будет концепция развития территории
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске решается судьба Центрального паркаВ Красноярске решается судьба Центрального паркаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске решается судьба Центрального парка. Его будущее обсуждали накануне, 27 января, на IX Архитектурно-строительном форуме Сибири. В последние годы состояние и содержание зеленого островка в историческом центре города вызывает массу вопросов и у мэрии, и у самих красноярцев. Основные претензии: парк перестал развиваться. Все, что там есть сейчас, осталось из прошлого века, считают горожане.

Компания «РУСАЛ» берет Центральный парк под свое крыло и проведет конкурс на лучшую концепцию его развития. К слову, соглашение о реконструкции территории между мэрией и компанией было подписано на XV Красноярском городском форуме в 2019 году.

- Сегодня вопрос о концепции парка и его дальнейшем функционировании остается открытым. Международный конкурс на лучшую концепцию развития парка готовится к запуску в феврале этого года. Работы планируется завершить до конца 2021 года. Еще один инвестор проекта – ОАО «Российские железные дороги» - к этому времени проведёт модернизацию детской железной дороги», - рассказывает о планах Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона по спецпроектам компании «РУСАЛ».

По мнению главного архитектора «Красноярскгражданпроекта» Евгения Зыкова, особое внимание нужно уделить традициям, многолетней истории парка и его экологическому каркасу. Например, детская железная дорога, колесо обозрения, комната смеха, уличные художники, скульптуры – это элементы, без которых сложно представить парк. Они вызывают у многих теплые воспоминания.

Также необходим экологический аудит. Нужно сделать парк привлекательным и доступным для людей разных возрастов, а прилегающие территории связать между собой одной идеей и стилем. Плюс нужно создать условия для привлечения малого бизнеса. Парк должен привлекать горожан не только летом, но и зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в стране кинотеатр с технологией ScreenX
В ТРЦ «Европейский», принадлежащем группе компаний «Киевская площадь» девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева, появится самый современный в России кинотеатр
Новости 24
В Туве произошло землетрясение
В Канске пожарные спасли из горящей пятиэтажки 42 человека
В Красноярске нечестные на руку строители оставили заказчиков без бань и дач
Для Красноярского края приобрели 16 новых «Камазов» с флюорографическими установками
В Красноярске закрыли пекарню из-за шума и канализации
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Спасибо, что задержали: пьяный бесправник из Хакасии поблагодарил полицейских
Жительнице Железногорска вместо итальянских штор прислали мешки с песком
Красноярск может стать столицей юношеских олимпийских игр 2028 года
На юге Красноярского края фермер пытался дать взятку сотруднику ФСБ
Для строительства новой поликлиники в Красноярске мэрия ищет подрядчика
Красноярка влетела на плюшке в столб и потеряла три литра крови
В Красноярском крае мужчину насмерть задавило пивной бочкой
Моржует? Красноярец поймал в Енисее саламандру
Миллионные зарплаты нерезультативных красноярских футболистов потребовали урезать
В Центральном парке Красноярска обновят детскую железную дорогу
Новогодние елки начали разбирать в Красноярске