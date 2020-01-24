2020-01-24T14:05:36+03:00
Общество

Жительница Красноярска стала жертвой кемеровского альфонса через гадалку

Молодого человека девушка встретила после похода к ясновидящей. Он оказался неработающим, женатым, и проездом в Красноярске из Кемерова
Дарья НИКИФОРОВА
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А вы верите в гадания?А вы верите в гадания?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Этой историей Мария В. из Красноярска поделилась в социальных сетях. Девушка взрослая, зрелая, красивая и работящая. В Красноярске у нее свой салон красоты. Но в личной жизни ей не везёт. Уже пять лет Маша находится в поисках подходящей кандидатуры. И на сайтах знакомилась, и в клубах, через друзей – все без толку. Ни один молодой человек её не зацепил. А ведь чем старше мы становимся, тем выше наши запросы. Так говорят психологи.

«Отчаявшись найти вторую половинку, я из своей зарплаты выделила сумму, которую потратила на поход к гадалке» - рассказала Мария. «Ну вот так, решила узнать, что её ждёт дальше, а главное, с кем. И через знакомых нашла некую Матильду – оракула и потомственную ведьму в третьем поколении. Матильда за определенную сумму согласилась поведать о будущем. Нагадала мне встречу с красавцем через неделю, там, где много людей и что мы будем счастливы вместе до конца своих дней».

Радостная Маша убежала домой в ожидании встречи.

После выходных с шампанским и танцами в одном из красноярских клубов Маша встретила Колю. Неказистого вида мужчину, но ей он понравился. Тем более, гадалка же сказала! Через три дня Николай переехал к Маше жить. Готовил ей завтраки и активно встречал с работы. Маша была непомерно счастлива.

Проходит месяц.

«Я узнала, что Коля из Кемерово здесь проездом. И кредиты у него непогашённые. И с женой не разведён, которая в Кемерово. И работает чёрт знает где, да прямо скажем, вообще не работает. Мутный тип, как говорят в народе. А я ему ещё и ключи от своей дорогой квартиры дала».

Мария смогла выгнать Николая только через полмесяца. И то, с промывкой мозгов близких и родных. Сам Коля звонил и писал ещё месяца три, давя на жалость и «у нас же всё было хорошо». А Маша, к счастью, не слишком поздно поняла, что он не очень такой. И тогда как рукой сняло и Николя, и госпожу Матильду, и феерию двухмесячной любви.

«Молодым и мнительным девочкам к тётям Матильдам проход запрещён» - делает вывод Мария. – «Особенно, если у девочек есть деньги, а голова работает плохо! А вот в реальной жизни очень хочется с кем-то достойным познакомиться. Уверена, в Красноярске немало одиноких, недооцененных возможно, мужчин. Отзовитесь!».

Контакты Марии есть в нашей редакции, пишите (2069652@mail.ru) , может, две половинки на самом деле должны найти друг друга?

ИСТОЧНИК KP.RU

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