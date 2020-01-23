В аэропорту Красноярска пассажирам измеряют температуру, чтобы вовремя обнаружить смертельно опасный коронавирус

В Китае обнаружен новая смертельно опасная коронавирусная инфекция, из-за этого в аэропорту Красноярска усилен медицинский контроль за пассажирами, прибывающими международными рейсами, в том числе из КНР.

Специалисты санитарно-карантинного пункта проводят тщательный двойной контроль пассажиров и членов экипажа – они измеряют температуру с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту воздушного судна и в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров.

За последние трое суток лиц, с подозрением на инфекционные заболевания, не выявлено.

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Напомним, с подозрением на коронавирус уже госпитализированы пассажиры в Хабаровске и Санкт-Петербурге.

Минздрав Китая, откуда и пошел вирус, заявил о 400 заразившихся, вирус уже распространился в Южную Корею, Таиланд, Японию и США.

Симптомы нового вируса не отличаются от обычной пневмонии, поэтому определить тяжесть заболевания могут только специалисты. В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска и Екатеринбурга усилили досмотр пассажиров.

Напомним, через Красноярск также проходит поезд Пекин- Москва, в наш город везут и продукты из Китая, - все легальные поставки контролируют специалисты, но могут быть и нелегальные. На всякий случай, нужно чаще мыть руки и при первых признаках заболевания (температура, жидкий стул) обращаться к врачу

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