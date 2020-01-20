2020-01-20T13:02:59+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по беременности 13-летней школьницы в Железногорске

Следователи выясняют все обстоятельства шокирующей истории
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Забеременевшая школьница с возможным отцом ребенка Фото: соцсетиЗабеременевшая школьница с возможным отцом ребенка Фото: соцсети
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СК возбудил уголовное дело по факту беременности 13-летней школьницы в Красноярском крае. Напомним, известно все стало на прошлой неделе. В Железногорске ученица седьмого класса одной из местных школ оказалась на втором месяце беременности. Возможным отцом ребенка считается ее 10-летний друг, который живет неподалеку и учится в четвертом классе. Шокирующей историей заинтересовался Следком.

Дом, в котором живет семья девочки Фото: Саша КИМ

Дом, в котором живет семья девочкиФото: Саша КИМ

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве. - По предварительной версии следствия, в ноябре 2019 года 13-летняя школьница вступила в интимные отношения со своим знакомым, в результате чего забеременела.

Подчеркнем, что следствие пока не указывает на 10-летнего мальчика, как на возможного отца.

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В историю, которая произошла в Красноярском крае, сложно поверить: 13-летняя девочка забеременела от своего 10-летнего друга. У обоих в соцсетях статус "в гражданском браке", срок беременности уже 7 недель. Причем семья девочки, похоже, не видит в этом ничего критичного и заявила, что беременность они сохранят и дадут ребенку появиться не свет. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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