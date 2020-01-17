Быстро, надежно и без лишней бумаги: красноярцам рассказали о преимуществах электронной трудовой книжки

Одно из нововведений 2020 года касается перевода трудовой книжки в электронный формат. Новый документ вступает в силу уже с 1 января. Что это дает красноярцам, каковы преимущества и почему работодателям удобнее вносить информацию о своих сотрудниках именно на цифровой носитель, рассказали специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю во время встречи, которая прошла в пресс-центре «Комсомольской правды»

Как быть с бумажными?

Начнем с того, что выбор варианта трудовой книжки – дело добровольное. Определиться и подать свое заявление работодателю можно до 31 декабря 2020 года. Выбрали электронную версию? В таком случае вся информация с бумажной трудовой книжки переносится на нее. Оставили бумажную версию документа? Электронную все равно заведут, но записи в ней будут дублироваться вместе с бумажной.

А вот для молодых людей, которые впервые будут устраиваться на работу в этом году, уже формируются только электронные трудовые.

Что изменится для работодателей?

Теперь работодатель обязан каждый месяц (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным) предоставлять в Пенсионный фонд сведения о своих работниках, в отношении которых происходят кадровые изменения – приняты на работу, уволены с работы, переведены на другую должность и так далее.

Это касается и тех, кто работает временно, либо по совместительству или на удаленке. Одним словом, полный отчет о движении персонала. (Форма отчета называется СЗВ-ТД). Добавим, что если организация вдруг меняет свое название, то сведения нужно будет подавать на весь штат.

К слову, если форма СЗВ-ТД на работника заполняется впервые, в ней нужно будет указать и сведения, кем он числился в штате на 1 января 2020 года.

Как хранится информация

Вся информация о работниках хранится в Пенсионном фонде: трудовой стаж, перемена места и условий работы, должности – одним словом все. Работник сам может ее проверить и если нашел какое-то несоответствие, всегда можно обратиться к своему работодателю, чтобы тот внес поправку и направил ее в ПФР.

Кстати, посмотреть содержание своей электронной трудовой можно либо через Личный кабинет на сайте ПФР, либо на портале госуслуг. Можно установить специальное приложение на смартфоне. Четвертый способ – получить распечатку в Многофункциональном центре или в клиентской службе ПФР.

Преимущества электронной трудовой книжки:

- удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности,

- минимизация ошибок в сведениях,

- возможность дистанционного трудоустройства,

- использование данных электронной трудовой книжки для получения госуслуг,

- нет риска потери данных, ведь все хранится в ПФР.

А если увольнение

Если уволились с одной работы, работодатель обязан либо выдать бумажную распечатку электронной трудовой, либо в электронном формате с цифровой подписью. Пришли устраиваться на новое место – новый работодатель перенесет все ваши данные в свою систему кадрового учета.