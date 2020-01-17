Названы места, где можно искупаться в крещенской иордани: красноярцам рассказали о чистоте воды

Специалисты регионального Роспотребназора традиционно проверили состояние воды в канун Крещения. Поскольку искупаться в иордани в январе для многих жителей Красноярска и края – это не только народная традиция, но и потребность испытать в себе силу духа. Были проведены исследования воды по микробиологическим показателям (на ротавирусы, колифаги, ОКБ, ТТКБ) в местах крещенского купания.

Итак, купаться без опаски разрешено в Красноярске:

- на набережной Енисея в районе Белого города, ниже Центрального парка;

- в клубе закаливания «Криофил» на Енисее, на острове Отдыха, рядом с Коммунальным мостом;

- на протоке Посадная в районе Дубровинского, 45 а.

Безопасные места для купания на территории Красноярского края:

- село Идринское, на реке Сыда, в районе улицы Ломоносова;

- поселок Шушенское, речки Сизая и Голубая;

- село Ермаковское, речка Оя возле острова Отдыха;

- поселок Курагино, река Туба, в районе клуба «Льдинка»;

- поселок Балахта, река Чулым;

- Абанский район, озеро Святое;

- село Бражное Канского района, река Кан;

- село Устьянск Абанского района, река Усолка.

А медики предупредили об опасности для здоровьяФото: Мария ЛЕНЦ

В свою очередь медики предупреждают, что бездумное купание неподготовленного организма чревато последствиями. Однозначно нельзя купаться гипертоникам, пациентам с эпилепсией, сахарным диабетом, а также людям, страдающим ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы и почечной недостаточности. Воздержаться от ежегодной традиции стоит и людям с любыми острыми заболеваниями и, конечно, беременным.

И вообще лучше заранее посоветоваться со своим врачом, ведь даже для здоровых людей есть ограничения. Например, новичкам не стоит находиться в ледяной воде дольше 20 секунд. Резкое переохлаждение – это серьезный стресс для организма.

И врачи, и церковнослужители обращают внимание – курить и употреблять алкоголь ни до, ни после купания в проруби нельзя, а согреться можно горячим травяным чаем с медом.