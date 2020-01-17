2020-01-17T06:23:45+03:00
Общество

В Красноярске поднялся сильный ветер: Крещенские морозы отменяются

В целом на неделе нас ожидает далеко не зимняя погода
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске поднялся сильный ветер: крещенские морозы отменяютсяВ Красноярске поднялся сильный ветер: крещенские морозы отменяютсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске поднялся сильный ветер. Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают горожан о возможных последствиях. Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, порывы юго-западного ветра могут достигать 15 – 18 метров в секунду. Горожане к таким «сюрпризам» уже привыкли, и даже рады, ведь ветер очищает воздух, унося прочь все технические и автомобильные выбросы.

Тем не менее, о безопасности в эти пару ветреных дней стоит вспомнить еще раз:

- ограничьте проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- обходите рекламные щиты, легкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания;

- паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- избегайте линий электропередач, не подходите к оборвавшимся проводам.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. А если понадобится устранить последствия ветра, например, убрать поваленные ветки, заборы, листы шифера, - необходимо звонить в службе 005.

В целом в ближайшую неделю нас ждет совсем не зимняя погода. И крещенские морозы, о которых когда-то писали классики, отменяются. Сегодня в пятницу, 17 января, днем будет до -6 градусов, в субботу 18 января -4, в воскресенье 19 января -9. Ночные температуры составят -17, -18 градусов, но это вряд ли можно считать морозами. И в целом вся следующая неделя пройдет в таком же режиме.

Морозно будет лишь на севере края. В Норильске, например, уже с 18 января температура воздуха начнет опускаться до отметки в -30 градусов и ниже. Ночью до -40. Снег и небольшой ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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