«Материнский капитал на первого ребенка – это круто»: как оценили многодетные красноярские родители президентские инициативы

Во главу Послания Федеральному собранию Владимир Путин поставил вопросы демографии. А что думают о предложенных мерах поддержки обычные семьи? Особенно те, кто не понаслышке знает, что такое воспитывать не одного, не двух и даже не трех – а больше детей?

По самым важным пунктам помощи семьям мы «прошлись» с двумя семьями. В семье Альфии и Дмитрия Кругловых шесть сыновей, старшему из них 18, младшим близнецам 3 года. У них есть звание «Семья года-2018», а в 2019 году она награждена медалью Ордена родительской славы от президента России.

Вторая многодетная семья – Барсуковых. Алена Барсукова недавно стала мамой в восьмой раз. Примечательно, что у них с мужем Вадимом 5 родных детей и 3 приемных. В прошлом году Барсуковы стали победителями федерального конкурса «Семья года-2019» в номинации «Многодетная семья». Как они справлялись с трудностями и что принесет молодым семьям, а значит, государству - нововведения - в нашем материале.

Материнский капитал, льготная ипотека и списание части долга по ипотеке

Альфия Круглова:

- Когда мы поженились, мы пять лет жили у родителей. Мы прекрасно понимали: где мы будем растить нашего ребенка? Но все равно в 2001 году решились, родился на свет наш первенец. Затем мы 7 лет прожили в маленькой съемной квартире. И только когда у нас родился четвертый сын, мы смогли решить свой жилищный вопрос – купили первую нашу квартиру в ипотеку и использовали для этого, кстати, материнский капитал. Сейчас у нас уже трехкомнатная. Я хочу сказать, что это замечательное подспорье для молодых родителей сейчас: получив 466 тысяч за первого малыша, они сразу же могут решить свой квартирный вопрос.

Алена Барсукова:

- Когда люди узнают, сколько в нашей семье детей, удивляются: «Как? Как вы всех кормите и одеваете? Где у вас работает папа? А как их потом учить?». Иногда сами не знаем, как справлялись в свое время! Что касается жилья, у нас обратный пример – нам было где жить и во многом это стимулировало нарождение детей. То есть я понимаю, насколько это важно для молодой семьи.

Мы с моим мужем Вадимом женились 15 лет назад, родители нам подарили нам дом. Мы сразу родили первого ребенка, потом второго. Когда у нас родился третий и мы получили материнский капитал, мы уже расстраивали дом, расширялись. Не знаю, не будь у нас дома с самого начала, было бы у нас сейчас восемь детей? Квартирный вопрос решает многое, если не все.

Семья Кругловых в полном составе: Альфия, Дмитрий и их шесть наследников. Фото из личного архива

Ежемесячные выплаты на ребенка с 3 до 7 лет

Альфия Круглова:

- Когда родился наш первый сын в 2001 году, мы получали пособие около 200 рублей, которого не хватало даже на подгузники. Нужно было выстаивать дикие очереди, получать справки, собирать документы для оформления пособия, при этом материальная поддержка была смехотворная. Мы статус многодетной семьи оформили в 2011 году, когда у нас четвертый сын родился. Сейчас все намного проще. Если мы будем получать 11 тысяч на двоих младших, потратим их на квартплату, еду, садик, ипотеку. Затрат у нас много, но эта сумма все равно – ощутимая.

Меня настораживает, что, узнав о пособии, рожать начнут не только благополучные семьи. Мы рискуем получить обратный эффект – детей, о которых родители вообще не захотят заботиться, потому что будут видеть в них лишь источник дохода. Они будут думать, что государство помогло им родить детей, значит, поможет и вырастить. Но наверняка, этот вопрос будет продуман, на контроле каким-то образом стоять.

Алена Барсукова:

- У меня сейчас трое детей в возрасте от 3 до 7 лет, для меня получить 3 раза по 5,5 тысяч ежемесячно – ощутимое подспорье к бюджету. Буду тратить их на повседневные нужды: продукты, одежду, на отдых ребятишкам. В большой семье любая копейка ценится.

Бесплатное питание в начальных классах

Альфия Круглова:

- В нашей семье сейчас три школьника, один сын в первом классе. Завтрак у нас льготный, а за обед мы платим по 40 рублей. Так что даже если будет бесплатное питание у одного, это уже экономия. Я знаю такие семьи, где у родителей элементарно не хватает денег, чтобы ребенок в школе полноценно пообедал.

Алена Барсукова:

- У меня дети на домашнем обучении. Но я расскажу о своих знакомых. Одна мама дала ребенку деньги на обед, а он вместо этого купил шоколадку и газировку. Другому мама собирает контейнер с собой, а он стесняется: «Надо мной в классе смеяться будут». Когда все дети будут обеспечены бесплатным питанием, исчезнет разделение. Дети будут кушать одинаковую и сбалансированную пищу.

Семья Алены и Вадима Барсуковых, пока без восьмого малыша, который родился несколько недель назад. Фото из личного архива

Строительство новых детских садов

Альфия Круглова:

- Нам очень повезло, наш папа Дмитрий работает в Красноярском научном центре СО РАН, поэтому все наши дети ходили, и младшие близнецы теперь ходят, в ведомственный садик. Сейчас у нас четвертый сын – первоклассник. У него в классе есть несколько детей, которые никогда не ходили в детский сад, воспитывались дома, потому что в садиках не было мест. И это сильно сказалось на их социализации. Им первое время было тяжело влиться в коллектив, они долго привыкали. Тяжело было и педагогам с ними работать, и родителям. Так что детские сады особенно нужны ребятишкам за два года перед школой.

Доплата учителям за классное руководство

Алена Барсукова:

- Мой муж Вадим – учитель. И мы не понаслышке знаем, насколько классное руководство – это тяжело. Что педагог? научил детей своему предмету, задал задание на дом, получил за это зарплату и все? Но этого недостаточно. Потому что учитель должен стать еще и воспитателем. Он должен разрешать конфликты между детьми, взаимодействовать с родителями. Муж мне говорит: «Мне проще вести уроки, чем заниматься всем этим». Социальная работа – это куда сложнее. Ее нужно стимулировать и вознаграждать за нее.