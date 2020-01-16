«Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в реализации послания президента

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак: «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной думе. Финансовому блоку правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет-2020 и планового периода 2021-го и 2022 годов. Послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального. Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений была озвучена президентом».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко: «Решения, которые принимаются на основе поручений президента, затрагивают жизнь конкретных регионов, городов и в конечном счете каждого гражданина страны. В этот раз глава государства объявил о введении выплат материнского капитала за рождение первого ребенка, о бесплатном питании для учеников начальной школы, выплатам малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети трех-семи лет. Также президент озвучил такие первостепенные задачи, как обеспечение регионов медицинскими и педагогическими кадрами. Многие из этих вопросов партия уже начинала решить на региональном уровне, когда, например в Красноярском крае, вводили так называемые «подъемные» для врачей в малых городах. В целом, то, что после послания президента многие сферы жизни получат мощную поддержку, остается несомненным и имеет огромное значение для повышения уровня благосостояния наших соотечественников».

Председатель Красноярского горсовета, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева Наталия Фирюлина: «Я бы назвала 16-е послание президента грандиозным. Мы общаемся с гражданами в общественной приемной «Единой России» и понимаем, что фактически глава государства говорил о тех проблемах, которые действительно волнуют сегодня многих людей. Наша роль сейчас заключается в том, чтобы информировать население, давать консультации, разъяснять, на какие социальные льготы они могут рассчитывать. Это колоссальный социальный пакет, который направлен на сбережение российского народа, это помощь огромному количеству людей, в том числе и в Красноярском крае. Важно, что меры носят не разовый, а долгосрочный характер, позволяют планировать свою жизнь, дают возможность семьям расти, а это очень важно. Я думаю, что «Единая Россия» должна контролировать и всячески способствовать, в том числе через органы местного самоуправления, реализации озвученных инициатив. Эти меры, как и подчеркнул президент, должны реализовываться в полном объеме»

Вице-спикер Заксобрания края, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Сергей Попов: «Основные направления, на которых акцентировал свое внимание президент, давал конкретные рекомендации, делился своим видением и подходом – демография, образование, здравоохранение, макроэкономическая политика, экономика и бизнес, развитие науки и новых технологий, волонтерство – все это так или иначе находит отражение в партийных проектах «Единой России». И, безусловно, задачи, приоритеты, цели и тезисы, которые были озвучены президентом, – это прямое указание для того, чтобы на этих вещах сконцентрироваться именно через реализацию партийных проектов для нашей национальной стабильности и самодостаточности».