«Существенная демократизация системы управления»: губернатор Красноярского края прокомментировал послание президента

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал послание президента Совфеду. По мнению губернатора, это исторически важное послание, поскольку касается изменений в Конституцию страны в части мер социальной поддержки.

- Речь идет о предполагаемых изменениях Конституции нашей страны. Они будут касаться как статуса самого президента, так и роли парламента и правительства, а также, что для нас также крайне важно, - повышения роли регионов, - отметил Александр Усс. - Если сказать одним словом, то предполагается существенная демократизация системы управления страной, и в этом смысле очень симптоматично, что изменение Конституции предполагается провести через всенародное волеизъявление.

По словам Усса, особое значение имеет и социальный блок мер – они направлены на улучшение демографической ситуации, помощь семьям с детьми. Коснутся они, конечно, и системы образования, стоит ожидать увеличения бюджетных мест в вузах.

- Не могу не сказать о теме, связанной с инвестиционной деятельностью. Дело в том, что в Красноярском крае эта работа осуществляется на очень высоком уровне, и инициативы президента позволят нам двигаться в этом направлении с большим эффектом,- подчеркнул губернатор.