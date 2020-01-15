2020-01-15T12:16:48+03:00
Общество

Красноярскэнергосбыт произвел предупредительное ограничение электроэнергии СНТ «Шафран»

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Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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ПАО «Красноярскэнергосбыт» произвел предупредительное ограничение электроэнергии СНТ «Шафран», расположенного в мкр. «Ветлужанка» г. Красноярска. Садовое товарищество было обесточено в течение семи часов. Причина отключения – задолженность товарищества перед ресурсоснабжающей организацией. Сумма задолженности - более 2,4 млн рублей. В случае, если собственники не внесут плату, либо не обратятся в энергосбытовую компанию для заключения соглашения о реструктуризации задолженности, 27 января 2020 года электроэнергия в СНТ будет отключена полностью.

«Мы были готовы к диалогу и предлагали собственникам варианты решения проблемы. Чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки, с нами должен был связаться председатель товарищества или его законный представитель. Но на сегодняшний день ни юридически уполномоченные лица, ни жители СНТ в энергосбытовую компанию не обращались, гарантийные письма или другие документы не поступали, оплата задолженности не производится», - подчеркнула заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.

Причина возникшей задолженности – выявленное сетевой организацией, филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», безучетное потребление электроэнергии. Составленный сетевой организацией акт был признан судом в двух инстанциях. Отметим, что ПАО «Красноярскэнергосбыт» обязано осуществить взыскание задолженности. При этом энергосбытовая компания откладывала введение санкций до окончательного решения суда.

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