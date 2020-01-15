2020-01-15T04:43:20+03:00
Общество

«Орет, как бешеная!»: пассажирка рейса Норильск – Москва устроила скандал на борту из-за расплакавшегося ребенка с ДЦП

Ей не понравилось, что девочка никак не могла успокоиться
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Авиадебоширка собирается жаловаться на стюардессуАвиадебоширка собирается жаловаться на стюардессуФото: Мария ЛЕНЦ
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Об этом случае рассказали пассажиры рейса НорильскМосква (авиакомпания S7). Во время полета одна из пассажирок набросилась на женщину с ребенком-инвалидом. Ей не понравилось, что девочка испугалась и громко заплакала. Все случилось утром 13 января, когда самолет готовился к вылету. Пассажиры разместились в салоне. А стюардесса, как того и требуют правила, объясняла, как пристегивать ремни, а заодно проверяла, все ли пассажиры выполняют просьбу.

И тут на весь салон раздался громкий детский плач – это 5-летняя малышка, которая сидела в начале салона, чего-то перепугалась и разревелась в три ручья. Дети еще не такое устраивают. Угомонить сразу ребенка не удалось.

- У девочки ДЦП, они вместе с мамой летели в Москву на обследование, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск пассажиры рейса (имен просят не называть). – Она уже взросленькая, но из-за заболевания слабая. Перепугалась просто.

По словам очевидцев, женщина начала оскорблять мать с больным ребенком. Сидела она на кресло впереди.

- Успокойте ребенка! – закричала нервная дама. – Она у вас большая, а орет, как бешеная.

За маму с дочкой вступились другие пассажиры, которые всем салоном не могли угомонить... распсиховавшуюся даму.

- Ей слово - она десть в ответ, - рассказали очевидцы происшествия. Стюардесса пыталась ее успокоить - бесполезно, попала под раздачу только, хотя она вообще не при чем, просто делала свою работу.

Известно, что скандалистка решила написать жалобу на стюардессу, а пассажиры – на нее саму, коллективную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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