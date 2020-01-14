Новогодние каникулы: где чаще всего селфились красноярцы?

В период новогодних праздников многие жители Красноярска предпочитали оставаться в городе – объем мобильного трафика в черте города превысил показатели аналогичного периода прошлого года в полтора раза. Тем не менее, благодаря теплой погоде в начале января каникулы для большинства горожан выдались активными.

В этом году красноярцы провели много времени в популярных местах отдыха. Зафиксирован активный рост объема передачи данных во время новогодних каникул в эко-парке «Гремячая грива», в Татышев-парке, в районе фан-парка «Бобровый лог», а также на обновленной набережной Дивногорска. В основном отдыхающие организовывали прямые эфиры, делились «тяжелым» контентом в социальных сетях и месенджерах, совершали видео и интернет- звонки.

Количество звонков, которые совершили в новогоднюю полночь абоненты МТС в Красноярском крае, осталось на уровне прошлого года. При этом жители региона чаще принимали звонки с поздравлениями, чем звонили сами. Пик голосового трафика пришелся на первый час новогодней ночи: в это время жители региона совершили и приняли почти миллион вызовов. Активность постепенно уменьшалась, но спала лишь после 4 часов утра.

Количество принятых и отправленных в первый час новогодней ночи SMS также увеличилось почти в два раза по сравнению с количеством SMS, полученных и отправленных в полночь. При этом их общее количество уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 20 процентов: для общения люди все чаще используют мессенджеры.

Самыми популярными местами для празднования Нового года стали район Театральной площади и Татышев-парк, где была организована праздничная программа. Красноярцы и жители города активно постили фото- и видеоконтент в социальных сетях, делились впечатлениями в сториз и мессенджерах.

Из общих тенденций, аналитики МТС отмечают в Красноярском крае рост объема трафика в мессенджерах, которые всё чаще используются для видео-, аудио- и анимированных поздравлений. Он удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС пользовались мессенджером Whatsapp. Также увеличился объем видеотрафика – по сравнению с прошлогодней новогодней ночью его стало больше на 40 % за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube.

В целом по России в первый час нового 2020 года общий объем переданного интернет-трафика в сети МТС вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года на 46,3%, а количество голосовых вызовов снизилось незначительно – на 3,9%.

Аналитика составлена на основе обезличенного мобильного трафика абонентов МТС в период с 01. 01.2020 00.00 по 08.01.2020 23.59