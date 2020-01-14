Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»

Предприятие получило диплом в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за выпуск портландцемента типа ЦЕМ I класса 32,5 быстротвердеющего (ЦЕМ I 32,5Б). Данный вид материала предназначен для изготовления бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций и элементов (особенно при повышенных требованиях к динамике набора прочности в ранние сроки твердения), а также применяется в дорожном строительстве. Используется портландцемент ЦЕМ I 32,5Б и при производстве асбестоцементных изделий: Красноярский цементный завод поставляет его ООО «Комбинат «Волна», которое также функционирует в составе холдинговой компании «Сибирский цемент». К слову, по итогам 2019 года комбинату присвоено звание лауреата конкурса программы «100 лучших товаров России» за выпуск хризотилцементной продукции.

Завоевав статус дипломанта, Красноярский цемзавод добился права в течение двух лет использовать логотип конкурса программы в рекламных целях и размещать его на упаковке цемента. Персональной награды – почетного знака «Отличник качества» – удостоен директор по горным работам ООО «Красноярский цемент» Сергей Маскаев.

«Красноярский цементный завод участвует в конкурсе восьмой год. Практически все виды цемента, которые мы производим (а всего их девять), получили высокую оценку экспертов отрасли, – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – На нашем предприятии качеству цемента традиционно уделяется особенное внимание. Контроль за качественными показателями ведется на каждом этапе производства, от добычи сырья до доставки готовой продукции потребителю. Сегодня такой подход является необходимым условием успешной деятельности на высококонкурентном рынке цемента».

Напомним, что в конкурсе «100 лучших товаров России» ежегодно участвуют компании из 80 субъектов страны. Красноярский край присоединился к программе в 1999 году, и с тех пор ее популярность не снижается. За два десятилетия 500 предприятий и организаций региона представили на суд экспертов всего около 1000 наименований товаров и услуг.

На фото: Представитель главы Росстандарта в Сибирском федеральном округе Василий Моргун, директор по горным работам ООО «Красноярский цемент» Сергей Маскаев и министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»-2019.

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