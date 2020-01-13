Пять привычек, которые мы незаметно для себя потеряли. Благодаря мобильному интернету

Ругать гаджеты или радоваться новым возможностям? Ностальгировать по прошлому или экономить секунды, минуты, часы на таких уже привычных вещах, как онлайн-сервисы, онлайн-покупки, онлайн-общение, онлайн-творчество? Мобильный интернет как технология сегодня везде, даже в нас самих. Вшитые под кожу чипы пока, конечно, редкость, но наши привычки, манера поведения и стиль жизни уже не такие, как два, пять и невероятно далекие по уровню развития технологий 10-15 лет назад.

А пока вы читаете эти строки, еще один пользователь мобильного интернета скачал на свой смартфон новое приложение. И выберет, надо ли идти, например, в фотосалон или с помощью специального сервиса распечатать фотосессию из дома.

Хотя, конечно, в этом есть своя романтика. Приходишь в подвальчик, где висят разные рамочки с сердечками и звездочками, протягиваешь милой девушке потертую, видавшую виды флешку и просишь распечатать снимки, предварительно изучив висящий здесь же под стеклом список форматов.

Девушка должна вздохнуть, выписывая талончик на получение заказа, и попросить прийти завтра после обеда. Снимки будут лежать в конвертике, а в офис придется вернуться с обеда чуть позже, надеясь не пересечься с шефом.

Но! Если такая картинка уже не «заводит», то есть возможность никуда не ходить, и мобильный интернет легко исполнит это желание. Стоит только загрузить фотки в приложение на специальном сервисе, например, Периодике (6+). И готовые карточки доставят по нужному адресу (проверить, есть ли ваш город в списке, можно здесь, доставка платная), сэкономив время и нервные клетки шефа.

А здесь вспомнилось название и другого фильма — «Служебный роман». А именно — вездесущая активистка Шурочка, которая «выбивала» деньги на подарок сослуживцам. В той советской конторе все старались прошмыгнуть мимо нее незамеченными. Попробовали бы это сделать сейчас, когда есть группы в WhatsApp (6+), куда время от времени сыплются подобные объявления. Можно себе представить, как оплавились бы мозги Шурочки, если бы человек из будущего с шустрым мобильным интернетом предложил «кинуть на карту по номеру телефона». Да что Шурочка, мы сами еще лет пять назад не могли бы представить, как можно приходить, например, на рынок без наличных денег. Весьма удобно, что операторы регулярно расширяют сеть 4G, что упрощает, в том числе, и покупки. Кстати, самым быстрым по числу строящихся базовых станций «четвертого поколения» среди российских операторов связи Роскомнадзор недавно признал Билайн.

Именно это сказал Юрий Гагарин в старой песне и взмахнул рукой. Но если вдохновиться его примером и попытаться вызвать такси подобным образом, то на оживленной улице можно даже парализовать движение. Представители поколения Z, вероятно, подумают, что вы инопланетянин, горожане постарше — что пьяный. Самые добрые решат, что вы просто забыли смартфон.

А ведь еще несколько лет назад вдоль городских улиц массово стояли желающие «поймать машину». Само это словосочетание ушло из обихода, и на выходе с вокзала или аэропорта люди со смартфонами стоят в ряд, поднимая голову не для того, чтобы посмотреть, «не увели» ли чемодан, а свериться с номерами подъезжающих такси.

Но что онлайн сервис такси без телефона и интернета? Зато как приятно видеть на экране смартфона маленькую машинку на карте, лавирующую среди пробок благодаря навигатору, чтобы ты мог успеть на тренировку. Кстати, ура привязанной банковской карте, ведь как неудобно отсчитывать водителю мелочь, если тянет платить строго по счету.

И хотя закачивать музыку на телефон мы уже перестали, но отдельную папочку для любимых мемов иной пользователь на своем смартфоне все же хранит. «Бородатым» анекдот называли, если ему было несколько лет, а мем разлетается по соцсетям и устаревает за считанные дни.

Мемы расходятся молниеносно. Стоило Билайн запустить акцию «Гиги за шаги» (кстати, она еще действует, и следом пошли «Гиги за мозги») *, как молодое поколение стало генерить в Сети сотни мемов. Если вы решите побродить по незнакомому городу, чтобы накопить гиги, то наверняка не будете спрашивать прохожих, как куда-то пройти. Навигатор — ваш волшебный клубок, который подскажет путь. А прохожие сами первым делом лезут в карман за смартфоном. Есть такое хорошее русское слово «погуглить». Кому-то больше нравится «прогуглить». Никакой профессор не сможет сказать, как правильнее, ибо и сам не знает. Значит, можно и дальше спокойно «приземлять» новые техно глаголы на русскую почву.

Оказывается, уже 80% россиян пользуются геолокационными приложениями, финансовыми интернет-сервисами (банкинг, платежи) и не представляют свою жизнь без социальных сетей (по исследованию Mediascope (Медиаскоп)**.

И не говорите, что соцсети — это только для общения. У многих Facebook (с англ. «Фэйсбук», 12+)

как сундук, куда удобно сохранять не только чужие гениальные посты, но тексты и видео, которые хочется иметь под рукой. А вот Instagram (с англ.«Инстаграм», 12+) - наше все, если быстро хочешь вспомнить, когда последний раз был в любимой бургерной. Получается, соцсети стали дневниками. Покажи мне свой аккаунт, и я скажу, кто ты! Если, конечно, пользователь не слишком приукрасил себя на умело сделанных селфи. За пару лет многие научились правильно подбирать фильтры и даже смогли передать этот опыт бабушке, которой подарили смартфон. Старушке уже не надо, как когда-то, разворачивать телефон, чтобы снять себя (мы и забыли, что раньше не было фронтальной камеры и приходилось делать селфи наугад на ту, что на задней панели!)

Чем дальше, тем быстрее, качественнее, надежнее – вот характеристики, к которым стремятся смартфоны и мобильный интернет сейчас. Например, в Красноярском крае Билайн расширил сеть 4G, что помогает мобильным приложениям, мессенджерам и другим сервисам служить нам верой и правдой, экономя силы, время и нервы. Средний пользователь Билайн в регионе качает в месяц по 11,5 ГБ в месяц***, но даже если он удвоит свой трафик на безлимитном тарифе****, сеть должна справиться с нагрузкой. И совсем скоро, как хвост у ящерицы, «отпадут» те привычки, которые нам не нужны, и появятся совершенно новые. Это хайп, детка!

* Гиги – гигабайты. При прохождении от 10 000 шагов в день участник получает 100 бонусных Мбайт или час бесплатной раздачи интернета (если на номере подключен безлимитный интернет). Акция проходит с 29 мая 2018 года во всех регионах России за исключением Чукотского АО, республики Крым и Севастополя. Акция «Гиги за мозги» для физических лиц – абонентов тарифов «Первые гиги», «Анлим», «Семья», «Семья +», «Супер семья», «Супер семья+», «Всё за 1800 + роуминг» и др. Для участия в акции необходима регистрация в приложении «Мой Билайн» (12+). За чтение от 30 минут в сутки в приложении Bookmate (12+) участник получает 50 бонусных МБ в день; в тарифных планах с безлимитным интернетом предоставляется возможность бесплатной раздачи трафика в течение 1 часа 1 раз в сутки. Акция действует с 17.06.2019 по 31.12.2019 в РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бонус начисляется при положительном балансе на момент начисления. Организатор акций – ПАО «ВымпелКом», РФ 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр.14, ОГРН 102770016636. Подробности - beeline.ru.

** https://mediascope.net/news/1042150/

*** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» на 04.12.2019

****Тариф «Анлим» для абонентов физических лиц – абонентов предоплатной системы расчетов с ежемесячным пакетом минут и безлимитным интернетом. Звонки сверх пакета включенных минут бесплатные только на номера абонентов «Билайн». Условия, доступные услуги, стоимость звонков операторам других сетей и цены – на beeline.ru.