В Красноярске открывается фестиваль «Волшебный лёд Сибири»

В рамках XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске открывается фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Произойдет это событие в понедельник, 13 января – в канун старого Нового года. Начало выбрано не случайно: в 19 часов вечера, чтобы все желающие смогли после окончания работы добраться до Театральной площади.

- Фестиваль проводится уже в восьмой раз. Это культурное событие каждый год становится одним из главных в зимнем сезоне. Мы не просто украшаем пространство города и приобщаем наших горожан к зрелищным достижениям современной культуры. Мы организуем площадку для презентации и развития уникальных арт-технологий по работе со снегом и льдом, – сказал руководитель главного управления культуры города Сергей Костюков.

В этом году на конкурс отобраны заявки 20 команд, поровну в номинациях «Снег» и «Лед». За звание лучших мастеров поборются участники из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и других российских городов. А также международные команды из Китая, Литвы, Беларуси.

На создание своих шедевров им отводится 4 дня. Красноярцы смогут приходить на набережную Енисея, чтобы понаблюдать за творческим процессом и пообщаться с мастерами. Итоги конкурса будут подведены 18 января.

- К счастью для мастеров сейчас стоит благоприятная погода, – рассказал Александр Зайцев, скульптор, одиннадцатикратный победитель международных конкурсов по ледовой скульптуре. – Эскизы участников отличаются креативностью, любопытно увидеть воплощение идей. К слову, красноярская и вообще российская художественная школа очень сильна. Наши художники востребованы за рубежом: Германии, Бельгии, на Аляске. Часто именно российские команды занимают призовые места в подобных конкурсах.

Добавим, что «Волшебный лёд Сибири» проходит в Красноярске с 2013 года при поддержке Почетного гражданина Красноярского края, Почетного гражданина города Красноярска Хазрета Меджидовича Совмена.

Это единственный из подобных профильных конкурсов, который включает в себя номинации по работе и со снегом, и со льдом. За годы существования проекта его участниками становились мастера из разных уголков нашей страны и мира. В Красноярск приезжали скульпторы из США, Латвии, Японии, Канады, а также городов России: Архангельска, Иркутска, Казани, Кызыла, Магадана, Барнаула, Новосибирска, Кемерово и других. Самое активное участие в конкурсе принимают, конечно де, команды из Красноярска.