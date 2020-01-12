2020-01-12T10:37:28+03:00
Общество

«Спасибо, что спасал до последнего»: сестра погибшего на пожаре мужчины поблагодарила полицейского, спасшего его друга

Лейтенант из Минусинска Константин Чернов не впервые выручает людей на пожаре
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Константин Чернов Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюКонстантин Чернов Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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За сухими сводками спасателей с пожаров, как правило, не видно людских судеб. Сообщают кратко: время, когда загорелось, - прибыли, потушили, погибших столько-то… Но за этими цифрами чья-то жизнь – спасенная или оборванная, горе близких, как в Минусинске (Красноярский край). Здесь 16 декабря полыхнул частный дом. В нем во время пожара находилось двое мужчин – 50-летний хозяин и его 44-летний друг.

… Минусинск – небольшой городок на 70 тысяч человек. Как водится, все друг друга знают. И лейтенант полиции Константин Чернов, когда увидел пожар в частном доме, знал, кто именно горит. В тот вечер полицейский возвращался с дежурства. Но рванул на помощь, когда приметил зарево над домом. Вызвал спасателей МЧС, позвонил своим, в полицию и бросился будить хозяев дома и соседей – стучал в окна. Домишки-то в Минусинске стоят плотно, а пламя уже до небес было – того и гляди перекинется на соседние. Когда Константин поднял соседей, уже подоспели спасатели, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МВД. Вместе с ними полицейский полез в дом. Почему? Потому что звал долг, потому что знал хозяина, пусть и не близко, потому что в таких ситуациях людям нужна любая помощь.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС забрались в дом через окно, - рассказывают в полиции. - Понимая, что пострадавшие не смогут самостоятельно выбраться из горящего здания, спасатели вместе с Константином Черновым вытащили жильцов и постарались оказать им первую помощь, однако один из пострадавших (хозяин, 1970 года рождения) скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй - мужчина 1976 года рождения в настоящее время находится в краевом ожоговом центре.

За сбором ягод Фото: соцсети

За сбором ягод Фото: соцсети

Хозяина дома Чернов старался реанимировать до последнего. Но мужчина ушел. А после нового года его сестра, живущая в соседнем Абакане, написала полицейскому:

«Хочу поблагодарить от себя и всей нашей семьи сотрудника патрульно-постовой службы Константина Чернова за неравнодушие, за то, что он помогал вытащить моего брата из горящего дома и до последнего старался оказать ему первую помощь. Благодаря действиям Константина, и тому, что он заметил возгорание дома, удалось спасти товарища моего брата. За это мы ему безмерно благодарны».

Семья у Чернова простая, и радости тоже простые: полицейский растит сынишку, любит рыбалку, собирать ягоды да грибы – в общем, все как у всех. Просто мимо чужой беды не проходит не только по зову долга, но и по зову сердца. Это, кстати, не первый раз, когда Чернов бросается в пламя, чтобы спасти людей. Весной 2017 года Константин Чернов вместе с другими полицейскими спас из горящего дома пожилого хозяина. За этот поступок лейтенант полиции был награжден медалью МВД РФ «За смелость во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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