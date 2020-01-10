«Всю дорогу до дома пела»: потерянная 16 лет назад девушка встретила Новый год с семьей

Хрупкая девушка в озорном голубом парике, вскинув руки, кружится посреди комнаты… Наконец-то среди своих. Пропавшая 16 лет назад Юлия Семенова встретила Новый год дома, рядом с близкими. Такое вот чудо, правда, в роли Деда Мороза – волонтеры из группы «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Юля родилась с заболеванием, у нее было отставание в развитии. Поздно стала говорить, могла перепутать названия, даты.

Напомним, Юля потерялась в Томске в сентябре 2003 года. В один из теплых дней вышла из дома купить у бабушек кулечек семечек, а обратно не вернулась… Родные были вне себя от страха: где дочка?

- Юля родилась с заболеванием, у нее было отставание в развитии, - поясняет ее брат. – Поздно стала говорить, могла перепутать названия, даты.

Обычно на улицу ходила с «бирочкой», где было имя и адрес. Но в тот день почему-то ее вышла без нее. Могла прийти и сама, но…

Мама не дождалась

Юля из многодетной семьи: мама была упаковщицей на заводе, отец водителем, вырастили восьмерых детей. Жили скромно – ничего лишнего – ни особых лакомств, ни игрушек.

Когда поняли, что Юля пропала, кинулись на поиски. Написали заявление в милицию. Леса, гаражи, теплотрассы, - обошли все. Никакого результата.

2020 год Юля встретила со своей семьей.Фото: из семейного архива

- Мама до последнего не верила, что Юли нет, - признается сестра Нелли. – Всегда говорила: вот увидите, она вернется! Даже не хотела выписывать из квартиры. И уж тем более устанавливать умершей. Она долго болела, сахарный диабет. И умерла – в феврале 2017-го. Не дождалась.

Увезли за 600 километров

Мать словно сердце чуяла: Юля жива. Ее нашли в том же сентябре 2003-го, только почти за 600 километров – на окраине Красноярска.

Маленькая девчушка (сантиметров в 150 ростом) стояла у витрины магазина «Калининский». На вид лет 14-16, смотрела будто в никуда, на вопросы продавцов: кто ты, откуда, не реагировала. Пришлось звонить в отделение, девушку забрали. Однако там удалось выяснить немного. Зовут Юля, фамилия Семенова, живет в панельном доме рядом с мостом, есть братья и сестры. Мама - Галина Васильевна, папа - Николай Григорьевич. Нехитрые пожитки, при себе простенькие колечки из белого металла. И только.

Новый год 2020Фото: из семейного архива

Без документов, без памяти – как очутилась в Красноярске, объяснить не могла… Вот и попала в психоневрологический интернат, на 16 лет.

Пока в феврале 2019 года ее историю не подняли активисты группы «Поиск пропавших детей – Красноярск». Начали распространять ориентировки в Интернете. Предполагали: девушка может быть из другого региона, ее ведь обнаружили недалеко от въезда в город и ЖД вокзала.

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

А перед самым Новым годом случилось оно, чудо. Родные нашлись! Долгие поиски волонтеров, а позже и полиции увенчались успехом. Как выяснилось, когда Юля потерялась, ей было 22 года. И все это время семья не теряла надежды ее отыскать.

Подняла всех танцевать

- И вот 27 декабря мы с сестрой забрали Юлю, приехали за ней на машине, - улыбается Нелли Семенова. – Переживали? Еще бы! Столько всего передумали! А она как зашла, сразу в лоб: «Только не надо плакать». Обнялись, но мы не выдержали – слезы потекли. Даже врачи не сумели сдержаться…

Конечно, она нас узнала. В машине всю дорогу пела, под радио – все песни знает. Приехали поздно вечером, сначала ко мне. Побыла у меня дня три, потом у сестры пару дней, а после поехала в дом, где выросла.

Фотография Юлии, сделанная 16 лет назадФото: из семейного архива

Новый год Юля встретила у нас. Впервые за столько лет с семьей. У нее режим, привыкла ложиться рано. И тем не менее дождалась полуночи: в 11 сели за стол, в 12 пошли, пускали фейерверки, катались на горках.

Она паричок надела, голубенький. Переживала: меня в больнице остригли, волосы короткие. Вот я и предложила: у дочки есть паричок, попробуй! И она ходила в нем, такая довольная. А на Рождество подняла всех танцевать!

Главное: мы рядом

- Сейчас Юля живет у меня, спокойный, тихий человечек. Тянется к нам. Мы с ней каждый вечер вместе выгуливаем собаку, у нас овчарка, Берта. Сестра идет с охоткой, ей все интересно, проходим по 3-4 километра. Она по развитию как ребенок. Как и раньше, любит собак и кошек. Берет их на руки, гладит. Рвется гулять с собакой.

Юля интересуется всем. Например, телефонами. Смотрит телевизор, музыку слушает в плейере, поет песни, танцует.

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

До больницы была совсем другим человеком – более общительным, много чего знала. А сейчас даже расписаться не может. Мы пробовали вспоминать азбуку: какие-то буквы помнит, с какими-то проблема. Но мы занимаемся, начали с легких развивающих игр.

Узнать точно, что с ней случилось, думаю, невозможно. Вспоминает, сначала шла, а потом ехала. На какой машине, грузовой или легковой, сказать не может. Возможно, чем-то напоили, увезли. Мы стараемся не ворошить.

Про то, что мамы нет, она уже знает. Как отнеслась? Ну, можно сказать, сдержанно. Что Юля нашлась, папе мы еще не сказали. Он в больнице, не хотим тревожить. Скажем, когда выпишут.

Пока в плане быта Юле непросто. Да и медики рекомендовали: сестре нужен уход, предпочтительнее жить в интернате. Сама она говорит: еще не знаю. А мы пытаемся понять, где лучше ей? И только потом будем принимать решение. Но главное – она тут, рядом. И уже пообещала: больше от вас никуда не уйду!

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