2020-01-10T09:17:07+03:00
Общество

«Всю дорогу до дома пела»: потерянная 16 лет назад девушка встретила Новый год с семьей

Найденную в Красноярске девочку с потерей памяти все это время искали ее родные из Томска
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Юлю искали родные 16 летЮлю искали родные 16 лет
Изменить размер текста:

Хрупкая девушка в озорном голубом парике, вскинув руки, кружится посреди комнаты… Наконец-то среди своих. Пропавшая 16 лет назад Юлия Семенова встретила Новый год дома, рядом с близкими. Такое вот чудо, правда, в роли Деда Мороза – волонтеры из группы «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Юля родилась с заболеванием, у нее было отставание в развитии. Поздно стала говорить, могла перепутать названия, даты.

Юля родилась с заболеванием, у нее было отставание в развитии. Поздно стала говорить, могла перепутать названия, даты.

Напомним, Юля потерялась в Томске в сентябре 2003 года. В один из теплых дней вышла из дома купить у бабушек кулечек семечек, а обратно не вернулась… Родные были вне себя от страха: где дочка?

- Юля родилась с заболеванием, у нее было отставание в развитии, - поясняет ее брат. – Поздно стала говорить, могла перепутать названия, даты.

Обычно на улицу ходила с «бирочкой», где было имя и адрес. Но в тот день почему-то ее вышла без нее. Могла прийти и сама, но…

Мама не дождалась

Юля из многодетной семьи: мама была упаковщицей на заводе, отец водителем, вырастили восьмерых детей. Жили скромно – ничего лишнего – ни особых лакомств, ни игрушек.

Когда поняли, что Юля пропала, кинулись на поиски. Написали заявление в милицию. Леса, гаражи, теплотрассы, - обошли все. Никакого результата.

2020 год Юля встретила со своей семьей. Фото: из семейного архива

2020 год Юля встретила со своей семьей.Фото: из семейного архива

- Мама до последнего не верила, что Юли нет, - признается сестра Нелли. – Всегда говорила: вот увидите, она вернется! Даже не хотела выписывать из квартиры. И уж тем более устанавливать умершей. Она долго болела, сахарный диабет. И умерла – в феврале 2017-го. Не дождалась.

Увезли за 600 километров

Мать словно сердце чуяла: Юля жива. Ее нашли в том же сентябре 2003-го, только почти за 600 километров – на окраине Красноярска.

Маленькая девчушка (сантиметров в 150 ростом) стояла у витрины магазина «Калининский». На вид лет 14-16, смотрела будто в никуда, на вопросы продавцов: кто ты, откуда, не реагировала. Пришлось звонить в отделение, девушку забрали. Однако там удалось выяснить немного. Зовут Юля, фамилия Семенова, живет в панельном доме рядом с мостом, есть братья и сестры. Мама - Галина Васильевна, папа - Николай Григорьевич. Нехитрые пожитки, при себе простенькие колечки из белого металла. И только.

Новый год 2020 Фото: из семейного архива

Новый год 2020Фото: из семейного архива

Без документов, без памяти – как очутилась в Красноярске, объяснить не могла… Вот и попала в психоневрологический интернат, на 16 лет.

Пока в феврале 2019 года ее историю не подняли активисты группы «Поиск пропавших детей – Красноярск». Начали распространять ориентировки в Интернете. Предполагали: девушка может быть из другого региона, ее ведь обнаружили недалеко от въезда в город и ЖД вокзала.

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

А перед самым Новым годом случилось оно, чудо. Родные нашлись! Долгие поиски волонтеров, а позже и полиции увенчались успехом. Как выяснилось, когда Юля потерялась, ей было 22 года. И все это время семья не теряла надежды ее отыскать.

Подняла всех танцевать

- И вот 27 декабря мы с сестрой забрали Юлю, приехали за ней на машине, - улыбается Нелли Семенова. – Переживали? Еще бы! Столько всего передумали! А она как зашла, сразу в лоб: «Только не надо плакать». Обнялись, но мы не выдержали – слезы потекли. Даже врачи не сумели сдержаться…

Конечно, она нас узнала. В машине всю дорогу пела, под радио – все песни знает. Приехали поздно вечером, сначала ко мне. Побыла у меня дня три, потом у сестры пару дней, а после поехала в дом, где выросла.

Фотография Юлии, сделанная 16 лет назад Фото: из семейного архива

Фотография Юлии, сделанная 16 лет назадФото: из семейного архива

Новый год Юля встретила у нас. Впервые за столько лет с семьей. У нее режим, привыкла ложиться рано. И тем не менее дождалась полуночи: в 11 сели за стол, в 12 пошли, пускали фейерверки, катались на горках.

Она паричок надела, голубенький. Переживала: меня в больнице остригли, волосы короткие. Вот я и предложила: у дочки есть паричок, попробуй! И она ходила в нем, такая довольная. А на Рождество подняла всех танцевать!

Главное: мы рядом

- Сейчас Юля живет у меня, спокойный, тихий человечек. Тянется к нам. Мы с ней каждый вечер вместе выгуливаем собаку, у нас овчарка, Берта. Сестра идет с охоткой, ей все интересно, проходим по 3-4 километра. Она по развитию как ребенок. Как и раньше, любит собак и кошек. Берет их на руки, гладит. Рвется гулять с собакой.

Юля интересуется всем. Например, телефонами. Смотрит телевизор, музыку слушает в плейере, поет песни, танцует.

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

До больницы была совсем другим человеком – более общительным, много чего знала. А сейчас даже расписаться не может. Мы пробовали вспоминать азбуку: какие-то буквы помнит, с какими-то проблема. Но мы занимаемся, начали с легких развивающих игр.

Узнать точно, что с ней случилось, думаю, невозможно. Вспоминает, сначала шла, а потом ехала. На какой машине, грузовой или легковой, сказать не может. Возможно, чем-то напоили, увезли. Мы стараемся не ворошить.

Про то, что мамы нет, она уже знает. Как отнеслась? Ну, можно сказать, сдержанно. Что Юля нашлась, папе мы еще не сказали. Он в больнице, не хотим тревожить. Скажем, когда выпишут.

Пока в плане быта Юле непросто. Да и медики рекомендовали: сестре нужен уход, предпочтительнее жить в интернате. Сама она говорит: еще не знаю. А мы пытаемся понять, где лучше ей? И только потом будем принимать решение. Но главное – она тут, рядом. И уже пообещала: больше от вас никуда не уйду!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вышла за семечками и пропала: семья нашла дочь, потерянную 16 лет назад

В эту историю невозможно поверить, но она произошла на самом деле, да еще в канун нового года, - настоящее чудо! «Вы верите в новогодние чудеса??? Найдены родственники Юли!!!», - так и написали в группе красноярских волонтеров. Мы и сами еще не можем в это поверить. И, кстати, немного причастны: именно похожая история, напечатанная в «Комсомолке», вдохновила неравнодушных людей на поиск Юлиных родных и привела к счастливому финалу (Подробности).

У девочки с потерей памяти, которую нашли 15 лет назад, может быть пятеро братьев и сестер

Ее зовут Юля. Маленькая - ростом всего 150 сантиметров, хрупкая, с короткой стрижкой… Ее нашли в 2003 году. 16-летняя Юля стояла у витрины магазина «Калининский» в Красноярске. Пустым взглядом смотрела в никуда. На вопросы продавцов: кто ты, откуда? – никак не реагировала или начинала плакать. В конце концов, продавцы вызвали милицию, и Юлю увезли. Выяснилось, что она толком ничего о себе не помнит (Подробности).

Надеемся на чудо. Родных девушки с потерей памяти спустя 15 лет ищут волонтеры

Ее нашли у магазина в Красноярске 15 лет назад. На вид ей было лет 14-16. О себе девушка ничего вспомнить не смогла: кто она, откуда - неизвестно (Подробности).

Девушку с потерей памяти спустя 9 лет нашли родные: «Мы никогда не верили, что она умерла!»

…Фамилию Неизвестная 25-летней Люде дали работники отделения красноярского краевого психоневрологического диспансера в Овсянке (кстати, это родная деревушка Виктора Астафьева). С ней девушка прожила 9 лет. Ни настоящей фамилии, ни адреса, ни родных. В медицинской анкете вместо личных данных – сплошные прочерки…(Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина, президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор КП Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Говорят «ты на детях зарабатываешь» - создатель платной горки объяснил, за что брал деньги
Горка размещена в муниципальном парке имени Кирова. КП-Новосибирск дозвонилась до его директора, а также нашла строителя аттракциона, который из-за шумихи потерпел убытки [давайте обсудим!]
Новости 24
Губернатор Красноярского края завел Инстаграм
Агрессивных собак в Красноярском крае разрешили отлавливать повторно
Точная причина аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае неизвестна
Нашедшая телефон жительница Железногорска может получить 6 лет за «предприимчивость»
Вместо отдыха боец Росгвардии скрутил серийного вора
30-градусные морозы, метели и сильный ветер надвигаются на Красноярский край
В Красноярске пропала 80-летняя бабушка с родимым пятном на щеке
16-летнюю девушку сбила машина на переходе в Красноярске
Крыши домов в Красноярске ремонтируют заключенные
Рождественское чудо. Природные гирлянды из снега обнаружили в Красноярском крае
За сбыт – до пожизненного. Парень в Красноярске хранил у себя больше 4 кг «синтетики»
Суриковский троллейбус-музей запускают в Красноярске
20-градусные морозы придут в Красноярск на выходных
Молодой парень выпал с балкона в Солнечном и разбился насмерть
Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе
В Хакасии женщина спаслась из пожара, в котором погибли ее отец и муж
За новогодние каникулы красноярцы пожаловались на грязный воздух 32 раза
Следователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочери
Экс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сирот