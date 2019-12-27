«Пять раз ударила кулаком по голове». Пьяная мать рассказала, как забила до смерти годовалую дочь

Такому зверству нет оправдания. В Красноярске пьяная мать забила до смерти годовалую дочь. Чудовищное убийство произошло еще неделю назад, в ночь на 20 декабря. 25-летняя женщина, как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск, собственный источник, уверяет, что не знает, откуда на дочери такие страшные ушибы – вся спина вдоль позвоночника в кровоподтеках, лицо жутко исцарапано, правая ручка в районе кисти в синяках. Следователи говорят, что женщина нанесла ребенку как минимум 5 ударов кулаком в голову. А вот, что рассказывает она сама.

- Перед сном дочь чувствовала себя хорошо: бегала, прыгала, играла, - рассказала силовикам мать. – Спать дочь уложила около 22.30. В полночь она проснулась и попросила пить. Я напоила ее кипяченым молоком, после чего дочь уснула.

Малышка спала в детской кроватке. По версии матери, примерно в два часа ночи она встала и отправилась в душ, а потом услышала, как ребенок захрипел. Говорит, побежала смотреть, что случилось, и увидела, что малышку скрутили судороги – выкручивало руки, ноги и голову. Мать схватила ее, начала трясти и говорить: «Дочь, вставай!» Девочка не реагировала, тогда женщина положила ее с собой на диван. А когда собиралась приласкать, поглаживая по груди, поняла, что девочка не дышит.

Думаете, женщина вызвала «скорую»? Нет, она позвонила подруге и попросила приехать. Та приехала, и только тогда медикам поступил звонок. Но прибывшим на место врачам «скорой» осталось только констатировать смерть малышки. Мать спросили, почему медиков вызвала не сразу? Говорит, была в шоке.

Позднее оказалось, что умерла девочка от закрытой черепно-мозговой травмы – не выдержала пяти ударов кулаком по голове. СК возбудил уголовное дело в отношении матери по ч.2 ст. 105 УК России (убийство).

Соседи о ней отзываются хорошо, на учете в ОПДН женщина не состояла. Правда, квартира обставлена бедно, но кроватка, вещи и еда у малышки были. Квартира принадлежит отчиму мамы, он – в местах лишения свободы. Периодически с воспитанием женщине помогала бабушка девочки. Правда, от алкоголя удержать не могла, мать ребенка пила и в день смерти дочери всю ночь напролет. Дочь ей, вероятнее всего, просто мешала…

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