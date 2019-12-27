Итоги года-2019: В Красноярском крае объем по капремонту увеличен, а чистой водой обеспечат 92,3 % населения края

С какими показателями коммунальщики и энергетики заканчивают 2019 год, все ли намеченные планы удалось реализовать, и какую роль сыграла в этом поддержка федерального бюджета? Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда» (107,1 FM) подвел итоги работы отраслей.

Начнем с главного – с «Чистой воды»

Если составлять рейтинг качества воды по России, Красноярский край при его огромной территории будет занимать в нем одну из верхних позиций. При этом регион участвует в национальных проектах, направленных на улучшение качества водоснабжения населения. Проект «Чистая вода» реализуется совместно с Роспотребнадзором. Специалисты ведомства анализируют качество воды и тем самым оказывают большую помощь министерству, направляя на проблемные места.

Чистой водой обеспечат 92,3 % населения краяФото: Мария ЛЕНЦ

Так, на основе мониторинга министерством была разработана концепция реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения до 2024 года. В планах – 25 мероприятий в 8 городах и 11 районах края на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Их них 95% - из федерального бюджета, а оставшиеся 5 % - выделяют край и муниципалитеты. По итогам мы должны подключить к качественному водоснабжению 92,9 % жителей края, в частности 100 % жителей городов.

- В этом году мы реализовали два мероприятия. Это реконструкция магистрального водопровода в Канске – он уже готов и оплачен из федерального бюджета. И в Минусинске. Это позволило нам улучшить качество водоснабжения для 7 тысяч человек в обоих городах. Это обошлось в 64,18 миллионов рублей, из которых 60,97 миллионов – федеральные, - рассказал Евгений Афанасьев.

Добавим, что проекты для тех мероприятий, которые запланированы на 2020 год, уже готовы и согласованы.

По капремонту Красноярский край стал лучшим в СФОФото: Мария ЛЕНЦ

Капремонт: лучшие в Сибирском федеральном округе

Программа капитального ремонта в Красноярском крае отметила свое 5-летие. В 2014 году создали Фонд капремонта и начали его наполнять. В 2015 году приступили к ремонту первых 5 объектов.

- В последние два года край кратно увеличил объем. Если помните, в 2018 году мы отчитывались, что было выполнено 1012 многоквартирных домов, в этом году ставилась задача – сделать 2009 домов. План сверстали таким образом, что все «хвосты» с 2015 года должны быть закрыты. Единичные регионы в РФ могут себе позвонить такие объемы. Мы ставим перед собой высокую планку. Если мы не будем к ней стремиться, мы в принципе ничего не сможем сделать, - подводит итоги года министр отрасли.

Результаты на сегодняшний день:

- на 1235 домах строительно-монтажные работы завершены, объекты приняты;

- около 90 многоквартирных домов находятся в стадии приемки;

- работы на 648 домах будут завершены до конца года завершены.

Часть домов, включенных в план капремонта, признаны аварийными.

Рейтинг Красноярского края: по итогам 9 месяцев 2019 года регион лидировал по объемам капитально-строительных работ на территории Сибирского федерального округа. А в масштабах страны по этому показателю занял 6-е место.

И немного о планах на 2020 год: приоритетные задачи – замена лифтового и газового оборудования.