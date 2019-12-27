Есть такая потребность - творить добро: волонтеры «Норникеля» помогают попавшим в беду

Четыре года назад «Норникель» запустил программу «Комбинат добра». Суть программы – в ее названии: сотрудники компании, их семьи, друзья и просто неравнодушные люди объединились, чтобы подарить частичку добра и сделать чью-то жизнь светлее.

Начали с малого, а сегодня масштаб работы корпоративных волонтеров вызывает всеобщее уважение. Команды волонтеров безвозмездно облагораживают городские и заповедные территории, жертвуют деньги нуждающимся на лечение и реабилитацию. И параллельно популяризируют свою работу в социальных сетях – добрый пример заразителен и вот уже в ряды волонтеров приходят все новые и новые неравнодушные люди.

Один из главных направлений работы – экомарафон «Понеслось». Он проходит регионах присутствия компании: в Красноярском и Забайкальском краях, в Мурманской области и Москве. Помните, как отряд красноярской молодежи очищал территорию национального парка «Столбы», собрал тонну оставленного туристами мусора и стер с камней краску? Это и были волонтеры «Норникеля». Минувшим летом в Кавказском заповеднике и забайкальском зоопитомнике «Амодово» они обустраивали эко-тропы. В Мончегорске выпустили в озеро Лумболку 4 тысячи мальков ценных пород рыб. А в Норильске открыли мастерскую по переработке пластика. И еще десятки других мероприятий.

Одно из направлений деятельности волонтеров - экология. В национальном парке "Столбы" они обустроили эко-тропу. Фото: Анна Донник

Важно отметить «Программу личных пожертвований». Сотрудники компании жертвуют на благотворительность, а затем компания удваивает счет. Средства идут на помощь людям с особыми потребностями. Например, 1,03 миллионы рублей собрали на оплату специального автобуса для воспитанников Свято-Софийского социального дома с ДЦП и ментальными нарушениями. А в декабре начался сбор на оплату бассейна для них, желаемая сумма 1,2 миллиона рублей.

69 тысяч рублей пожертвовали на покупку бытовой техники и поздравление членов Норильского городского совета ветеранов войны и труда, 92 932 рубля — на покупку реабилитационного оборудования для пациентов Комплексного центра соцобслуживания Норильска, проходящих реабилитацию после инсультов и травм.

Для студентки из Краснодарского края и массажиста из Волгограда собрали 194,5 тысячи рублей. Это инвалиды по зрению и им очень нужны были собаки-поводыри. А восьмилетней Милене Балабановой из Норильска пожертвовали 309 тысяч рублей на реабилитацию после тяжелейшей операции. Теперь она учится самостоятельно ходить при помощи поддерживающего костюма.

Отзывчивые люди, работающие в «Норникеле», не проходят мимо беды своих коллег. Когда у читинца Артема Сафронова (он работает в компании более 9 лет) сгорел дом и все имущество, ему собрали почти 864 тысячи. А Артему Великому из рудника «Северный» для лечения полугодовалой дочери – 939 тысяч. У ребенка случился инсульт и все средства ушли на его реабилитацию.

Это лишь несколько историй из того списка добрых дел, которые реализованы за четыре года волонтерами – работниками одной из крупнейших в мире горно-металлургической компании. Стремление помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, получило признание в экспертном сообществе. «Комбинат добра» стал лауреатом премии «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России».