«Это абсурд!»: свинка, собачка и слон с самой грустной вечеринки отказались от грамот и наград

Свинка, собачка и слон, актеры «Шоу-банды», которые прославились самой грустной вечеринкой в мире,.. отказываются от грамот, подарков и славы. И это очень грустно. Просто до слез. Напомним, шоу аниматоров сняли в Красноярске на видео совершенно случайно. Гуляя в парке Универсиады на Татышеве, красноярец Андрей Кочкун обратил внимание на то, что в специально организованной фан-зоне, где грохочет музыка и зажигают аниматоры, совершенно нет зрителей. Танцпол пуст, лишь случайные прохожие машут, прохаживаясь мимопо заснеженным дорожкам. Грусть-печаль, - откликнулись на видео соцсети. Так появилась самая грустная вечеринка в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751503" frameborder="0"></iframe> Самая грустная новогодняя вечеринка в мире.Видео: Андрей Кочкун

Далее события развивались стремительно: видео красноярца разлетелось по СМИ и соцсетям, появились сотни мемов, на центральных каналах вечеринку тоже заметили, обшутив со всех сторон. Казалось, вот она – слава, признание, известность. Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев даже предложил вручить актерам награду – «за большой вклад в формирование культурного кода и спортивного образа Красноярска, а также за искреннюю любовь к профессии». Это ли не счастье?

Призыв депутата Фото: Роман Крастелев

Но… актеры «Шоу-банды» отказываются от наград.

- Герои грустной вечеринки просят их не беспокоить абсурдными предложениями - взять интервью, наградить грамотами, поддержать! – рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Яна Потехина, руководитель «Шоу-банды». - Мы не делаем показных и никому не нужных праздников, а работаем по договору, так как это коммерческий проект! Я, как руководитель «Шоу-Банды», заявляю, что мы не хотим участвовать в этом театре абсурда! Я рада, что мои люди, мои актеры, которые добросовестно выполняют задачу, поставленную заказчиком, тоже понимают весь реальный трагизм этой ситуации… Считаю бессмысленным отвечать на одни и те же вопросы: расстроились ли мы, что у нас не было зрителей? И совершенно не вижу смысла в награждении моих людей бессмысленными грамотами. Поверьте - хорошо выполнять свою работу - это не подвиг! Это - норма!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751650" frameborder="0"></iframe> Самая грустная вечеринка в мире.На этой вечеринке есть и сцена, и музыка, и аниматоры... Но её всё равно окрестили «самой грустной в мире». Почему?

Потехина говорит, что актеры готовы «замутить что-то смешное и креативное, чтобы эта грустная история стала для кого-то историей со счастливым концом».

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Знаете, где проходит самая грустная новогодняя вечеринка в мире? Сообщаем адрес: Красноярск, остров Татышев, парк Универсиады. Что здесь происходит, спросите? А вот что. Каждые выходные на сцену в парке Универсиады выходят аниматоры (подробнее).

«За искреннюю любовь к профессии»: аниматоров самой грустной вечеринки, на которую никто не пришел, предложили наградить

Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают, - написал в своем «Фейсбуке» депутат красноярского Горсовета Роман Крастелев (подробности).