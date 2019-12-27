2019-12-27T07:27:41+03:00
Спорт

Кедрокофе с пряниками: что увезут болельщики фигурного катания из Красноярска

«Комсомолка» изучила сувениры чемпионата России по фигурному катанию
Татьяна АРОНОВА
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"Съесть" чемпионат на память - и такое возможно!"Съесть" чемпионат на память - и такое возможно!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В самый большой дворец спорта в Красноярске пришли разные болельщики: с грудными детьми, местные, приезжие, купившие один билет на всю семью (билеты продаются на соревновательный день, можно выходить и меняться –прим. Ред) и билеты на все четыре дня чемпионата. Словом, фанаты фигурного катания.

И они не уйдут с пустыми руками. Мы изучили, что приготовили им в Красноярске – вся продукция здесь только местного производства!

Специальная сувенирная продукция с символикой чемпионата: кружки (200-350 р.), блокноты (до 600 р.), шапки, календари, рюкзачки и т.п.

- Российские болельщики лучше всего берут «мелочь» по 100 рублей: ручки, магниты, светоотражающие снежинки, - говорят продавцы. – Иностранцы – плюшевых мишек в майках с символикой чемпионата.

Медали можно не только выиграть, но и купить! Причем, по демократичной цене. Фото: Мария ЛЕНЦ

Медали можно не только выиграть, но и купить! Причем, по демократичной цене.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мастер Юлия Сашина готовилась к чемпионату России около четырех месяцев, специально для этого события сделала елочные игрушки: мышей на коньках из ваты, коньки из папье-маше. Одна мышка стоит 1600 рублей, они все совершенно разные!

Мышей на коньках предлагает болельщика их автор, Юлия Сашина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мышей на коньках предлагает болельщика их автор, Юлия Сашина.Фото: Мария ЛЕНЦ

Большие витрины под названием «Мягкие игрушки чемпионам» предлагают свой товар от 150 до 7000 рублей.

- Цены ниже, чем в магазинах, - заверяют продавцы.

Кстати, все эти зверушки – местного, красноярского производства.

Болельщики покупают и по одной, и целыми охапками, «голосуют» ими за любимых спортсменов.

Для болельщиков фигурного катания красноярская кондитерская фабрика выпустила набор шоколадных конфет с символикой чемпионата, а местные кондитеры напекли имбирных пряников, причем, эмблема чемпионата на них тоже съедобная, и всего за 150 рублей!

- Я пока распаковывала товар, продала три штуки, - смеется продавец. – Сейчас закончатся выступления, жду покупателей.

Сибирский напиток кедрокофе! Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирский напиток кедрокофе!Фото: Мария ЛЕНЦ

И заканчивает нашу продуктовую тему сибирский напиток кедрокофе, в основе которого – молотая шелуха кедровых орехов, он представлен на экоприлавке: местные травяные чаи, мед с различными добавками, конфитюры из сибирских ягод и т.п.

Одна упаковка, в зависимости от веса, стоит 250-320 рублей, но есть и пробнички по 50 рублей.

В фотозоне есть "костюмчики" для мужчин, женщин и детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В фотозоне есть "костюмчики" для мужчин, женщин и детей.Фото: Мария ЛЕНЦ

И немного про развлечения для болельщиков. Можно побывать на выставке об истории фигурного катания Красноярского края, сфотографироваться в фотозонах, их несколько. Плюс прекрасный вид из окон на одну из величайших рек мира, Енисей-батюшку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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