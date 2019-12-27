2019-12-27T05:17:06+03:00
Общество

В Красноярске в последние выходные года ударят 30-градусные морозы

В воскресенье, 29 декабря, ожидается небольшой спад минусовых температур
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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К выходным станет теплееК выходным станет теплееФото: Мария ЛЕНЦ
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Соскучились по сибирским морозам? Вот они и пришли! Метеорологи предупредили красноярцев о понижении температуры на выходных - последние выходные года будут морозными. При этом мороз начнет ощутимо щипать за нос уже в пятницу, 27 декабря. Днем, по данным Гидрометцентра, столбики термометров в Красноярске опустятся до минус 25 градусов.

Самым холодным днем на выходных станет суббота, 28 декабря. Температура воздуха ночью опустится до минус 33 градусов, днем чуть теплее - до минус 27. Синоптики обещают в субботу переменную облачность. А в воскресенье, 29 декабря, мороз начнет понемногу слабеть. Ночь воскресенья станет теплее предыдущей на несколько градусов: синоптики обещают до минус 29. Днем же можно смело выходить на прогулку. По данныи метеорологов, ожидается до минус 16 градусов. В течение всех выходных снега не будет.

Метеозависимым людям следует побеспокоиться о здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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