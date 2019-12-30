2019-12-30T11:39:44+03:00
Спорт

Фигурное катание в Красноярске: список спортивных секций

Адреса и телефоны секций фигурного катания в Красноярске 2020
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Завершился чемпионат России-2020 по фигурному катанию. В спортивных школах города ожидается всплеск желающих стать чемпионами. Многие родители, посетившие выступления фигуристов на чемпионате, тоже мечтают увидеть своих чад на льду под всплеск оваций. Некоторые готовы привести ребенка на лед сразу после каникул.

В Красноярске немного спортивных школ, где есть секции фигурного катания. Детей принимают с 4-5 лет. Попробовать свои силы можно всем желающим. Проводятся занятия по общей физической подготовке, хореографии и катанию на льду. К 6 годам спортсмен должен сдать нормативы, чтобы перейти в следующую возрастную группу и начать заниматься профессиональным фигурным катанием.

Краевая спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта

Красноярск, ул. Партизана Железняка, 42, «Кристалл Арена».

+7 (391) 222-19-94

В подготовительные группы принимаются дети с 4 лет. Проводятся занятия по хореографии, катанию на льду и ОФП.

Стоимость:

5000 рублей (средняя нагрузка - 4 занятия в неделю).

С 6 лет при сдаче нормативов спортсмены зачисляются на бюджет школы.

Спортивный клуб Абрамова

8 (913) 573-45-09, 8 (913) 573-45-29

Красноярск, Корабельная улица, 8а

Набирают детей от 5 лет. Фигурным катанием с детьми занимаются персонально. Общая физическая подготовка - групповые занятия.

Стоимость:

1 час - 1200 рублей (средняя нагрузка - 3 раза в неделю).

ОФП - 3000 рублей за 12 занятий в месяц.

Спортивная школа «Рассвет»

8 (391) 202-21-20

Красноярск, Высотная улица, 2а

Набирают детей в возрасте 4-5 лет.

Стоимость:

2400 рублей (2 занятия в неделю).

1000 рублей - общая физическая подготовка (2 раза в неделю).

ИСТОЧНИК KP.RU

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