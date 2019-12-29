В Культурно-историческом центре «Успенский» приглашают Красноярцев отпраздновать Рождество Христово

В КИЦ "Успенский" принято отмечать Рождество Христово новой художественной выставкой. 2020 год начнется выставкой детского декоративно-прикладного творчества «Рождественский звон». Посетителям Культурно-исторического центра будет предложен новый авторский проект студии керамики Красноярского краевого Дворца пионеров – «Рождественские колокольчики».

Дети в возрасте от 9 до 13 лет под руководством своих наставников (И.В. Малогулко и И.Ф. Соловьева) разработали и изготовили из глины декоративные рождественские колокольчики – один из главных символов Рождества. Колокольчики, украшенные сценами на библейские темы, расскажут о чудесной истории рождения младенца Иисуса Христа, о Вифлеемской звезде, поклонении волхвов и подношение даров. Выставка «Рождественский звон» будет работать ежедневно с 7 января 2020 года по 26 января 2020 года включительно с 10:00 до 19:00.

Здесь будет много интересного

А 18 января в 12:00 в кино-, концертно-, лекционном зале Культурно-исторического центра в рамках проекта «Лекторий в Успенском» состоится лекция «Рождество Христово: как встречать сегодня». Лекцию проведёт Бардаков Андрей Васильевич, директор Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии, заведующий отделом духовно-просветительской работы Культурно-исторического центра.

Вход свободный. Ждём всех желающих по адресу: г. Красноярск, поселок Удачный, ул. Лесная 55а, строение 3. Маршрут автобуса № 12, остановка «Переулок послушников». Дополнительная информация по телефону 299-10-70.