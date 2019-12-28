Утка по 600 рублей, грузди – по 1000, живая форель – по 599: где в Красноярске продают новогодние деликатесы, которых не увидишь в супермаркетах

- Рыжики соленые, пол-литровая баночка, по 750 рублей. Грибок к грибку. Грузди – по 1000. Тушка утки – по 600, а гуся по 550, - корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск решил проверить, как горожане готовятся к новому году.

Как оказалось, «изюминку» для праздничного стола можно найти, нужно только знать места. Например, свежайшую форель вам выловят прямо из Енисея садком. Хотите осетра – пожалуйста. Карпа или стерлядку – конечно! Все законно, потому что редкую царскую рыбу выращивают в рыбном хозяйстве, оно находится на улице Дубровинского. В эти дни там аншлаг. Кто-то собирается запекать в духовке, а кто-то планирует засолить по своему фирменному рецепту, чтобы через три дня поставить на стол.

А это место, где продают живую рыбу, прямо из ЕнисеяФото: Мария МИШКИНА

Итак, живую форель весом 1,8 – 2,7 килограммов можно купить по 599 рублей. Весом 2,7 – 3,6 килограммов – по 649 рублей.

Но вернемся к груздям, рыжикам и прочим разносолам, без которых трудно представить себе традиционный стол. Их можно найти на Центральном рынке. Накануне Нового года полный аншлаг. Такое ощущение, что пол-города побывало. В обычное время не так много народу, потребности в мясе, овощах и фруктах удовлетворяют супермаркеты. Но сейчас хочется купить что-то эксклюзивное, чего нет в обычных магазинах.

Морепродукты - в сердце СибириФото: Мария МИШКИНА

Самый интересный и востребованный прилавок сейчас с рыбными копченостями: балык, филе – горбуша, кета, семга, чир, нельма... Есть рыбка енисейская, есть океанская.

Рыбный отдел - один из самых популярный на Центральном рынкеФото: Мария МИШКИНА

Свинина и говядина удивляют своими ценами: все доступное и все свежее. Мякоть свинины – 380 за кило, а окорок – за 280 рублей. Но на ура сейчас идут утки и гуси. Утки – по 600 рублей за кило, гуси – по 550. Их покупают, чтобы приготовить главное блюдо на новогодний стол. Все – выращенное местными фермерами.

Грибы соленые, свежие, от местного производителяФото: Мария МИШКИНА

И, конечно же, фрукты. Виноград – от 250 до 400 рублей, яблоки- 250, гранат – от 250 с косточками и 400 рублей за кило без косточек, лимон – 50 рублей.

Возможно, для многих цены кусаются. Но сейчас так хочется позволить себе многое, это же традиция, которая неизменна с годами.

Икра на любой вкусФото: Мария МИШКИНА

Вот это сало, вот это да!Фото: Мария МИШКИНА

Помидоры - одна к однойФото: Мария МИШКИНА

Не желаете ли деликатесов из оленины?Фото: Мария МИШКИНА

Хотите увидеть самые сочные и спелые гранаты - это они и естьФото: Мария МИШКИНА

Уток и гусей разбирают, несмотря на высокую ценуФото: Мария МИШКИНА

А вот на мясо цены на рынке вполне себе демократичныеФото: Мария МИШКИНА