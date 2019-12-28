Итоги года-2019: промышленность. Бюджет Красноярского края формирует десяток крупных предприятий региона

Львиную долю бюджета Красноярского края формирует промышленность. Говоря точнее – десяток самых крупных предприятий региона. Как чувствуют себя сегодня ключевые отрасли производства, какие яркие события из жизни промышленных предприятий запомнились в 2019 году, какие инвестиционные проекты определяют развитие экономики региона – об этом и многом другом рассказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда» (107,1 FM).

Безусловный лидер – металлургия

- Безусловный лидер в промышленном производстве края – это металлургия, ее доля в структуре промышленности достигает 50 %. В уходящем году мы отметили незначительный рост, около 1 %, - отмечает Евгений Афанасьев. – На втором месте добыча металлических руд, увеличение объемов составило 9,4 %.

В будущем году на проектную мощность выходит Богучанский алюминиевый заводФото: Мария ЛЕНЦ

В будущем году на проектную мощность выходит Богучанский алюминиевый завод, он начнет выпускать до 300 тысяч тонн товарного алюминия, около 15 тысяч тонн алюминиевых сплавов. Благодаря этому рост производства первичного алюминия и сплавов в крае возрастет на 5 и 10 % соответственно.

В то же время на площадке КрАЗа запущен опытный литейный комплекс, где будут отрабатывать технологию литья новых и перспективных сплавов для аэрокосмической отрасли. Инвестировано более 1,6 миллиардов рублей. В другом подразделении «Русала» - Ачинском глиноземном комбинате – вложили 600 миллионов рублей в производство инновационного материала для кабельной промышленности.

Благодаря реконструкции производства госпредприятие «Красцветмет» на 4% увеличило объем аффинажа драгметаллов, на 12 % - производство ювелирных изделий и на 69 % - технических изделий.

Благодаря реконструкции производства «Красцветмет» увеличил производство ювелирных изделийФото: Мария ЛЕНЦ

«Норильский никель» инвестирует средства не только в развитие производства, но и в экологию. Программа «Серный проект» к 2023 году позволит сократить выбросы диоксида серы в атмосферу на 75 %. А «Полюс Красноярск» удалось вновь достигнуть исторического максимума по добыче золота – 55,9 тонн. Там планируют освоение месторождения «Благодатное» и строительство пятой золотоизвлекательной фабрики.

А это "Полюс Красноярск", где по итогам года добыто почти 56 тонн золотаФото: Мария ЛЕНЦ

Кооперация крупных компаний и краевых производителей

Развитие кооперации в промышленном секторе экономики края не просто позволяет наращивать бюджетные поступления. Она дает возможность вовлекать в это предприятия малого и среднего бизнеса, они развиваются за счет кооперации с крупными компаниями. А это – рабочие места, доход населения, возможность малому бизнесу заходить на новые рынки сбыта.

Пример кооперации: небольшие и средние фирмы снабжают промышленные гиганты спецодеждой, электрооборудованием, химической продукцией, оказывают услуги по перевозке, ремонту, техобслуживанию – и еще сотни других самых разных позиций.

- Если смотреть за последние 3 года, доля поставок в рамках кооперации увеличилась на 30%. По итогам 2018 года объем закупок у краевых производителей составил почти 65 миллиардов рублей. Это позволяет смотреть будущее, - привел цифры министр промышленности края.

Каждая третья тонна российского угля добывается СУЭК

Безусловно, одна из важнейших отраслей для края – угольная промышленность. СУЭК входит в ТОР-10 крупнейших налогоплательщиков Красноярского края. За последние пять лет в консолидированный бюджет региона перечислено более 8 миллиардов рублей. Компания ведет разработку одного из самых мощных и перспективных в мире запасов черного угля – Канско-Ачинского угольного бассейна, запасы которого составляют более 640 миллиардов тонн. Каждая третья тонна российского угля добывается СУЭК. На предприятии трудятся более 5 тысяч человек.

СУЭК - один из крупнейших добытчиков угля в миреФото: Мария ЛЕНЦ

Гражданская продукция оборонного сектора

В крае 5 предприятий оборонно-промышленного комплекса: «Информационные спутниковые системы», «Красмаш», ЦКБ «Геофизика», НПП «Радиосвязь» и «Горно-химический комбинат». Перед ними стоит задача: к 2025 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна составлять не менее 30 %, а 2030 году – все 50%.

Для этого предприятия прошли серьезную модернизацию. На некоторых она еще продолжается. Благодаря этому теперь в крае можно производить высокотехнологичную продукцию высочайшего качества. Например, медицинское оборудование, оборудование связи и навигации, для нефтегазовой отрасли и цветной металлургии. Конкретный пример – беспилотные летательные аппараты, которые сейчас очень востребованы. Все возможности для этого есть.