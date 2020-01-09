Скоро можно будет строить: в Красноярске утвердили планировку территории для метрополитена

Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица в самом конце 2019 года своим приказом утвердил документацию по планировке территории для первой и второй линии метрополитена в Красноярске. До конца января все документы должны пройти согласования в различных инстанциях. Свою визу на них должны поставить чиновники и специалисты краевого уровня, а также администрации Красноярска и Емельяновского района. После этого необходимая для строительства метро земля должна быть выделена.

Утвержденные этапы строительства

Первый этап строительства – участок от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка) протяженностью 9,4 километра. Включает в себя шесть станций – «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира» и «Ленинская».

Такая схема метро была представлена в 2018 годуФото: Мария ЛЕНЦ

Второй этап строительства – от «Ленинской» еще три станции: «Красный Яр», «Аэровокзальная» и «Октябрьская». Линия протянется от Стрелки до парка 400-летия Красноярска в Советском районе. Протяженность – 13,38 километров.

Сроки сжаты

В первую очередь будет достроена та часть метро, которую начали прокладывать еще в 1995 году. Сейчас под землей, на глубине более 60 метров, законсервировано почти 4 километра уже прорытых туннелей. Своего часа ждет огромный бур, ему в помощь планируют привезти второй, чтобы можно было двигаться сразу в двух встречных направлениях – так работа пойдет быстрее.

А сроки, судя по документам, сжатые: первую очередь от «Высотной» до «Ленинской» краевые власти планируют запустить уже в 2022 году. К тому времени прогнозируемая численность Красноярска достигнет 1 350 000 человек. А количество пассажиров метро составит 377,5 тысяч в сутки, в год – 250,2 миллиона. А к 2032 году – в краевом центре будет проживать уже 1 650 000 человек. И если не начать строительство метро в ближайшие сроки, Красноярск ждет не только транспортный коллапс, но и ухудшение экологической ситуации.

Вот так выглядит пока законсервированная шахта на КопыловаФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, само строительство метро и было предусмотрено в рамках национального проекта «Экология». Следовательно, большая часть финансирование пойдет из федерального бюджета.

Что касается проекта метрополитена, он уже готов и в настоящее время проходит государственную экспертизу. На него был выделен 1 миллиард рублей. В скором времени ждем результатов – как только проект утвердят, начнется поиск подрядчиков. Можем предположить, что на конкурс заявится компания, которая и начинала строить метро с самого начала. Однако интерес к объекту проявили и иностранцы, в частности, китайские метростроители, они обещают сделать все быстро и дешево. Но пока говорить об этом рано, всему свое время.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Впервые о метро в Красноярске заговорили в 1986 году после 27-го съезда КПСС.

Изыскания начались в 1989 году. В Красноярске высадился десант специалистов, они два года изучали транспортную схему города, пассажиропоток улично-дорожной сети, состояние слагаемых грунтов, градостроительную политику развития мегаполиса.

Было принято решение о том, что первая ветка пройдет от жилого спального района Ветлужанка через исторический центр города с вектором в сторону строящихся жилых районов Взлетка и Северный. В ней будет пять станций, протяженность – 8,22 км в двухпутном исчислении.

Электродепо и инженерный корпус для служб метрополитена будут сооружены при вводе первой линии в эксплуатацию. Строительство первой линии составило сумму 649 миллионов рублей в ценах 1991 года.

Метро в Красноярске будетФото: Мария ЛЕНЦ

Год ушел на составление проекта, затем до 1994 года он проходил госэкспертизу. Наконец 17 октября 1995 года состоялся торжественный митинг, посвященный началу строительства метрополитена в Красноярске. На торжественном мероприятии было сказано много хороших слов. Экскаватор взял первый ковш грунта – и строительство стартовало.

Первые годы при поддержке губернатора Валерия Зубова проходка тоннелей развивалась серьезными темпами. Но в 2010 году строительство остановилось полностью, причина - недофинансирование стройки. В 2012 году подземные выработки на строительстве 2 станций пришлось законсервировать. К настоящему времени пройдено около 4 км подземных выработок.