«Жгут костры в бочках – отводят воду»: под Красноярском топит поселок из-за перемерзшего ручья

Под Красноярском топит поселок Верхняя Базаиха. Вода поднялась прямо к домам сельчан, рассказала депутат местного райсовета Марина Якубенко. По ее словам, вода залила улицу Таежную и вплотную подбирается к домам людей. Причина подтопления – перемерз небольшой ручей, который питает Базаиху (приток Енисея), и вода пошла верхом. Полностью, судя по кадрам, из=за аномального тепла она не замерзает – на Таежной месиво из воды, льда и снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753335" frameborder="0"></iframe> Топит поселок в Красноярском крае.Видео: Марина Якубенко

- В самом конце Таежной живет семья, у них дедушке 90 лет, - рассказывает Якубенко. – «Скорую» к нему часто вызывают, но теперь, видимо, не проедет – мы пешком шли, провалились и промочили ноги. Ниже школьники живут, по льду им придется идти до автобуса. А если мороз сейчас прихватит, вода пойдет в огороды и к домам. Мужики наверху жгут костры в бочках, топят лед, от своих домов воду отводят. Толщина льда с человеческий рост.

Проблема эта для Верхней Базаихи не новая – много лет люди остаются с ней один на один. Местные власти не предпринимают мер.

На улице каша из льда, воды и снега Фото: Марина Якубенко

- Глава сельсовета Авдеева сказала, вопрос никак не решить: хочешь пилить − пили, хочешь носить на руках – носи, - рассказывает Марина Якубенко. - Каждый год говорит так. А если жители не хотят делать своими руками, я в лесу там за 10 километров делать ничего не буду. Пускай, говорит, собираются и пилят. Ну, в огороды же бежит вода - не в дома.

Мужики жгут в бочках костры - отводят воду от домов Фото: Марина Якубенко

Хотя сделать-то надо, в общем -то, и не так много. Местные мужики говорят: трактором русло передавить и дорогу расчистить, чтобы ездить можно было, а летом - прочистить русло ручья - чтобы больше не перемерзал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Размыты дороги, затоплены улицы: в Красноярском крае из-за аномального тепла реки вышли из берегов

В Красноярском крае из-за аномально теплой погоды Енисей подтопил несколько поселков в районе города Лесосибирск. Населенные пункты Абалаково и Стрелка (находится в месте слияния Ангары и Енисея) оказались в эпицентре удара стихии. Сейчас там около +7 градусов. Такая теплынь посреди зимы (подробности)!