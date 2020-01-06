2020-01-06T05:12:51+03:00
Общество

На Рождество в Красноярске похолодает: погода на праздничную неделю

Синоптики обещают морозы уже в Сочельник
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Небольшое похолодание на праздничной неделе ждет КрасноярскНебольшое похолодание на праздничной неделе ждет КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Морозы на Рождество и Крещение – явление, проверенное временем. Не обойдут они Красноярск и в этом году, несмотря на аномально теплую погоду. Рождественский сочельник уже, по мнению синоптиков, будет значительно прохладнее, чем предыдущие дни.

Ночь накануне Рождества, 6 января, - до минус 14 градусов, днем – минус 1-2 градуса.

В Рождественскую ночь, 7 января, столбики термометров опустятся до минус 14градусов, днем – до минус 10.

В течение всей праздничной недели дневные температуры составят от минус 9 до минус 14 градусов, по ночам – от минус 13 до минус 19 градусов.

Первый рабочий день после новогодних каникул, четверг 9 января, ожидается снежным. Днем до минус 9 градусов, ночью – до минус 13 градусов.

Самой холодной на неделе будет ночь на субботу, 11 января, - до минус 19 градусов. Днем – минус 14 градусов. Со среды и до воскресенья, 12 января, в Красноярске возможен временами снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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