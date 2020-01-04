Итоги года – 2019: в Красноярском крае на образование потрачено 52 миллиарда

Минувший год был для краевой системы образования продуктивным. Удалось достичь многого: было построено 6 школ и 8 детских садов. Запустили проект для ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Успешно провели региональные чемпионаты «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». А еще отремонтировали 12 спортивных залов в сельских территориях, обновили школьный автопарк.

- Но еще больше нам предстоит сделать, - рассказывает министр образования края Светлана Маковская. – В 2020 году мы продолжим строительство новых школ и детских садов, запустим много новых проектов в рамках национальных инициатив президента. В сельских территориях на базе школ создадим «Точки роста». Этот проект нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами. Центры предназначены для повышения качества подготовки школьников и развития у них современных технологических и гуманитарных навыков. В Красноярске и Норильске откроются IT-клубы – современные центры для цифрового образования детей. В Ачинске в 2020 году появится детский технопарк «Кванториум». Планов много и нам предстоит большая работа.

Все школьники края были снабжены бесплатными учебниками

Наши дети – одаренные дети

Нужно не только обучать и развивать детей, важно дать им показать свои достижения. В минувшем году 492 школьника приняли участие в 98 всероссийских и международных мероприятиях. При этом 52 % из них стали абсолютными победителями или призерами соревнований.

Награды привезли с открытого чемпионата России по робототехнике «FIRST RUSSIAN OPEN», Олимпиады национальной технологической инициативы, международного юниорского лесного конкурса, международного чемпионата по робототехнике «RoboCup Asia-Pacific 2019» и других. Объем финансирования на эти цели составил более 16,8 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2018 году.

Красноярские кадетыФото: Мария ЛЕНЦ

С одаренными ребятами работали ведущие ученые, преподаватели вузов и специалисты краевых учреждений, а также иностранные специалисты. Они провели 24 круглогодичных школы интеллектуального роста, охватив 1080 детей. В крае было открыто 114 специализированных классов математической, естественнонаучной и инженерно-технологической направленности. Летом для 19,2 тысяч ребят организовали 112 летних профильных смен. А для 304 детей с ограниченными возможностями организовано дистанционные дополнительные занятия.

Нужно обязательно упомянуть, что хорошие знания в крае поощряются не только грамотами. 35 школьников, 28 студентов колледжей и техникумов и 33 студента вузов в 2019 году стали получателями стипендии губернатора Красноярского края за высокие достижения в науках, художественном творчестве, литературе и спорте.

А это воспитанницы Мариинской гимназииФото: Мария ЛЕНЦ

Только цифры

Количество детей дошкольного и школьного возраста в Красноярском крае

Школы:

- 2017 / 18 учебный год – 331 145 человек

- 2018 / 19 учебный год – 339 101

- 2019 / 20 учебный год – 347 024 человек.

Дошкольные учреждения:

- 2017 год – 147 236 детей

- 2018 год – 151 243 детей

- 2019 год – 153 717 детей.

С каждым годом количество детей в крае увеличиваетсяФото: Мария ЛЕНЦ

Сколько денег выделяется из бюджета в целом на образование в крае

Расходы на реализацию государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в 2019 составили 61 миллиард 928,8 миллионов рублей, в том числе:

- на среднее профессиональное образование – 6 миллиардов 772,4 миллиона;

- на дошкольное, общее, дополнительное образование, летний отдых и оздоровление детей – 47 миллиарда 938,5 миллионов рублей;

- развитие кадрового потенциала отрасли – 228,7 миллионов;

- господдержку детей- сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания – 6 миллиардов 275,7 миллионов рублей;

- на обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия – 713,5 миллионов рублей.