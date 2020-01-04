2020-01-04T11:00:35+03:00
Происшествия

Вину за пожары в Канске, когда сгорели около сотни домов и погибли 3 человека, возложили на 34-летнюю женщину – директора пилорамы

Элементарная халатность и нарушение правила пожарной безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Весной 2017 года в Канске сгорели дома на трех улицах. Фото: соцсетиВесной 2017 года в Канске сгорели дома на трех улицах. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Виновницей пожаров в Канске в мае 2017 года назвали 34-летнюю женщину – руководителя местного лесоперерабатывающего предприятия. Следователи краевой полиции уже завершили расследование уголовного дела и направили его в суд на рассмотрение. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 25 мая 2017 года в Канске на территории пилорамы загорелись древесные отходы – хлысты и опилки. Стояла сухая погода, а ветер подхватил огонь и перекинул его на территорию частных домовладений. Сгорели в общей сложности около сотни домов на улицах Краевая, 1-ая Инициативная, 2-ая Инициативная, Народная. А также дачный массив и индивидуальные гаражи в поселке Строителей.

Пострадавшими по уголовному делу признаны 265 человек, общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 178 миллионов рублей. Кроме того, в пожаре погибли 3 человека.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности». Следователи провели масштабную работу, осматривая объекты и изучая документацию. Они настаивают: директор - человек бесхозяйственный. И если бы она элементарно озаботилась об утилизации древесного мусора с территории, ничего подобного бы не случилось.

На данный момент все имущество обвиняемой, а также имущество ее фирмы арестовано – общая стоимость 60 миллионов рублей. Оно пойдет на возмещение ущерба, пострадавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшный пожар в Красноярском крае уничтожил 136 домов: «Горела даже земля!»

Люди выскакивали на улицу, бросая все, лишь бы спастись [фото, видео]

Сегодняшние фотографии из Канска и Лесосибирскашокируют. Выжженные улицы, растерянные люди… Меньше чем за сутки огонь уничтожил 37 домов в Лесосибирске и 73 в Канске (плюс 13 в небольшом поселке Малая Кеть(Бирилюсский район.) и 13 в Тиличет Нижнеингашского района. Итого, общая статистика понесенных потерь – 136 домов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Вы слышали, как женщины кричали от боли?»: в Красноярском крае пьяный водитель устроил ДТП
За ночь навалило полтора метра снега: в Хакасии с вертолета нашли пропавшего снегоходчика
Новый год в Красноярске-2020: за три дня в БСМП обратились почти 600 человек
В Хакасии нетрезвый красноярский студент разгромил снежный городок
В Красноярске сбежавшая гостья прихватила у хозяина дома часы за 100 тысяч рублей
Глава Тувы в новогодние праздники выехал на облаву на волков
В Лесосибирске на городской елке потерялись двое детей
В Красноярске проверяют состояние горок и ледовых скульптур
В Рождественскую ночь в Красноярске пустят бесплатные автобусы
Новогоднее чудо: сбежавшую во время фейерверка собаку вернули домой в Красноярске
Под Новый год главу района в Красноярском крае арестовали за взятку
Пробитые в драках головы и ожоги: травмы красноярцев в Новый год
В 70 лет - на пепелище. Попавший на балкон фейерверк в новогоднюю ночь сжег квартиру бабушки
Красноярцев предупредили о магнитных бурях в январе 2020
Под Красноярском мужчина ушел в лес 1 января и пропал