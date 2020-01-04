Вину за пожары в Канске, когда сгорели около сотни домов и погибли 3 человека, возложили на 34-летнюю женщину – директора пилорамы

Виновницей пожаров в Канске в мае 2017 года назвали 34-летнюю женщину – руководителя местного лесоперерабатывающего предприятия. Следователи краевой полиции уже завершили расследование уголовного дела и направили его в суд на рассмотрение. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 25 мая 2017 года в Канске на территории пилорамы загорелись древесные отходы – хлысты и опилки. Стояла сухая погода, а ветер подхватил огонь и перекинул его на территорию частных домовладений. Сгорели в общей сложности около сотни домов на улицах Краевая, 1-ая Инициативная, 2-ая Инициативная, Народная. А также дачный массив и индивидуальные гаражи в поселке Строителей.

Пострадавшими по уголовному делу признаны 265 человек, общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 178 миллионов рублей. Кроме того, в пожаре погибли 3 человека.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности». Следователи провели масштабную работу, осматривая объекты и изучая документацию. Они настаивают: директор - человек бесхозяйственный. И если бы она элементарно озаботилась об утилизации древесного мусора с территории, ничего подобного бы не случилось.

На данный момент все имущество обвиняемой, а также имущество ее фирмы арестовано – общая стоимость 60 миллионов рублей. Оно пойдет на возмещение ущерба, пострадавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшный пожар в Красноярском крае уничтожил 136 домов: «Горела даже земля!»

Люди выскакивали на улицу, бросая все, лишь бы спастись [фото, видео]

Сегодняшние фотографии из Канска и Лесосибирскашокируют. Выжженные улицы, растерянные люди… Меньше чем за сутки огонь уничтожил 37 домов в Лесосибирске и 73 в Канске (плюс 13 в небольшом поселке Малая Кеть(Бирилюсский район.) и 13 в Тиличет Нижнеингашского района. Итого, общая статистика понесенных потерь – 136 домов (подробнее).